Liga de Quito con sed de revancha en Ecuador tras histórico triunfo en Libertadores

Guayaquil (Ecuador), 9 abr (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito saldrá este viernes con sed de revancha en la liga profesional ecuatoriana, después de la derrota de local ante Barcelona y tras el histórico triunfo por 0-1 en El Alto, de Bolivia, ante el Always Ready por la Copa Libertadores.

El Rey de Copas de Ecuador mostró una recuperación futbolística en la Libertadores, con relación a la pálida actuación ante Barcelona, por lo que intentará, en su visita a Delfín de Manta, ratificar el buen momento al mando del técnico brasileño Tiago Nunes.

El cuadro capitalino adelantó su enfrentamiento de la octava fecha de la Liga Pro de Ecuador, pues el próximo martes recibirá en la capital ecuatoriana al brasileño Mirassol por la segunda fecha del Grupo G, en un choque de ganadores de la primera fecha del torneo continental.

Por su parte, el Barcelona también jugará este viernes frente al Leones del Norte, por la recuperación del equipo que perdió el pasado martes por 0-1 ante el brasileño Cruzeiro por el Grupo D de la Libertadores, pues el martes venidero visitará al argentino Boca Juniors.

El técnico del Barcelona, el venezolano César Farías, daría descanso ante Leones del Norte a varias figuras pensando más en la revancha en la Libertadores.

Por su parte, el campeón defensor, el Independiente del Valle, que visitará este jueves al argentino Rosario Central en la primera fecha del Grupo H de la Libertadores, y visitará el próximo domingo al Deportivo Cuenca, que ayer, miércoles derrotó por 1-0 al Santos de Brasil, en Copa Sudamericana.

El entrenador del líder absoluto del actual torneo local, con 16 puntos, el uruguayo Joaquín Papa, daría descanso a varias figuras pensando también en el partido del miércoles venidero entre el cuadro del Valle y la Universidad Central, de Venezuela, por la Libertadores.

Entretanto, el segundo de la tabla de posiciones, con 15 unidades, la Universidad Católica, visitará al Técnico Universitario en un duelo de cuadros ganadores de la fecha anterior.

El cuadro católico se ha enfocado únicamente a la disputa de la Liga Pro, tras su prematura eliminación en la primera fase de la actual Copa Libertadores a manos del cuadro uruguayo Juventud de Las Piedras.

- Partidos de la octava fecha de la Liga Pro de Ecuador:

. Viernes 10: Delfín-Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona-Leones del Norte.

. Sábado 11: Mushuc Runa-Manta y Orense-Libertad.

. Domingo 12: Técnico Universitario-Universidad Católica; Deportivo Cuenca-Independiente del Valle; Guayaquil City-Macara y Aucas-Emelec. EFE