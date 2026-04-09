Las Series Mundiales de 'rugby seven' dejarán en Valladolid cerca de un millón de euros

Madrid, 9 abr (EFE).- Las Series Mundiales de 'rugby seven', que se celebrarán en Valladolid del 29 al 31 de mayo, dejarán en la ciudad aproximadamente un millón de euros, según las últimas estimaciones de impacto económico de la Real Federación Española de Rugby.

El torneo, que reunirá a 24 selecciones internacionales —12 masculinas y 12 femeninas— y movilizará a cerca de 480 personas entre jugadores y cuerpo técnico, además de más de 200 profesionales vinculados directamente a la organización que se alojarán en la ciudad, anticipa una elevada ocupación hotelera en la semana del campeonato.

Según confirmaron a EFE fuentes de la Real Federación Española de Rugby, la organización ha bloqueado cerca de 900 plazas hoteleras en Valladolid para participantes y asistentes, distribuidas en siete establecimientos —cinco destinados a las selecciones y dos al cuerpo técnico—, ya que se espera la llegada de aficionados desde distintos países de Europa y Latinoamérica.

El precedente de la edición celebrada en Madrid en 2024 avala estas previsiones: se vendieron más de 32.000 entradas, de las que aproximadamente un 30 % fueron adquiridas por compradores de fuera de España .

Con esta cita, Valladolid se posiciona como uno de los principales destinos del calendario internacional de rugby y como sede consolidada para la organización de grandes eventos deportivos. EFE