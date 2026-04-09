Las renovables piden al Gobierno la inclusión de biocarburantes en el plan anticrisis

Madrid, 9 abr (EFE).- APPA Renovables, la principal asociación nacional de empresas del sector de las energías renovables en España, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica la inclusión de los biocarburantes en el plan de respuesta a la crisis energética derivada de la guerra en Oriente Medio.

El presidente de APPA Biocarburantes, Álvaro Mitjans, ha instado en un comunicado al ministerio a seguir las recomendaciones de la Comisión Europea e incorporar a este plan medidas concretas para aumentar el uso de biocarburantes y permitir un mayor aprovechamiento de la capacidad de producción.

Para ello, proponen el aumento inmediato del objetivo nacional de biocarburantes, actualmente fijado en el 14 %, en términos energéticos, de las ventas o consumos de gasolinas y gasóleos de automoción, así como la implantación obligatoria en las estaciones de servicio de la gasolina E10 y del gasóleo B10, que pueden contener hasta un 10 % en volumen de bioetanol y biodiésel.

Aunque las especificaciones técnicas de los carburantes admiten desde hace años la comercialización de gasolina E10, España es uno de los pocos países europeos que aún no la ha implantado.

Por otro lado, la normativa comunitaria permite desde finales de 2023 la comercialización de gasóleo de automoción B10, que debería ir sustituyendo progresivamente al actual gasóleo B7.

Ambas medidas, señala la asociación, contribuirían de forma efectiva, a reducir la dependencia española de las importaciones fósiles. EFE