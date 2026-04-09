Las dos 'Kill Bill' en una, un romance de Wattpad y la crisis de la mediana edad, en cines

Madrid, 9 abr (EFE).- La cartelera de la semana trae novedades como la versión extendida que Quentin Tarantino concibió para una única 'Kill Bill'; el romance 'Boulevard', nacido en la plataforma de escritura para jóvenes Wattpad; 'La buena hija', sobre las dificultades para despegarse de un padre maltratador y 'Solos', retrato de las crisis existenciales de la mediana edad.

Además, este fin de semana llega a los cines un concierto en directo del grupo surcoreano BTS, la 'boy band' que tras finalizar su servicio militar ha regresado a los escenarios con la gira 'Arirang'.

Cuatro horas y media para contar la historia que el director estadounidense concibió y que hace dos décadas se partió en un 'Volumen 1' (2003) y un 'Volumen 2' (2004) por exigencia de los productores. Uma Thurman es la Novia, dada por muerta en la masacre que su antiguo jefe y amante organizó durante el ensayo de su boda. Al despertar del coma, emprende una implacable venganza, decidida a ajustar cuentas uno a uno hasta llegar al propio Bill.

En esta versión, además de una nueva secuencia de anime nunca antes vista, se recupera la estructura narrativa original concebida por Quentin Tarantino y también se amplía la escena de la Casa de las Hojas Azules presentada íntegramente y a color. En su estreno, esta secuencia fue recortada y mostrada en blanco y negro para evitar una calificación +17 en Estados Unidos debido a su violencia gráfica.

Adaptación cinematográfica dirigida por la directora gallega Sonia Méndez ('As Neves') del fenómeno literario juvenil de Wattpad de la mexicana Flor M. Salvador, que ha conseguido 108 millones de lecturas de 'Boulevard', publicado en 7 idiomas y en el top 5 de los títulos en español más populares de la plataforma de intercambio de historias.

Protagonizada por Eve Ryan y Mikel Niso, cuenta la historia de Hasley, una chica con una lista de sueños sin cumplir, y Luke, un chico complejo y vulnerable marcado por un pasado trágico.

El espectador acompaña a una niña de 12 años en el doloroso proceso de descubrir la incapacidad de su padre para gestionar sus emociones, una aproximación a la violencia machista dirigida con sutileza por Júlia de Paz (guionista de 'Querer').

Debuta Kiara Arancibia como Carmela junto a Janet Novás ('Romería') en el papel de una madre que ha decidido separarse, Julián Villagrán ('Grupo 7') como el padre, un artista plástico al que su hija idolatra, y Petra Martínez ('La vida era eso') como la abuela.

Adaptación de Guillermo Ríos Bordón de la obra homónima de Paloma Bravo, cuenta una cena entre cuatro amigos de mediana edad que se convierte en una revisión íntima de sus vidas. Entre confidencias y desencuentros, surgen conversaciones sobre la amistad, el trabajo, las relaciones de pareja, el sexo, el miedo o el paso del tiempo.

El reparto está integrado por Kira Miró ('Machos Alfa'), Salva Reina (Goya al Mejor Actor de Reparto por 'El 47'), Carlos Santos ('El Refugio Atómico'), y Elia Galera ('Pan de limón con semillas de amapola').

Dirigida por el británico Kirk Jones ('Despertando a Ned') narra el viaje real de superación de John Davidson aprendiendo a convivir con el Síndrome de Tourette. Premiada en los BIFA a la Mejor Interpretación Principal para Robert Aramayo ('El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'), tuvo seis nominaciones a los BAFTA.

Alexis Morante ('Gila: ¿Es el enemigo?') convierte las Islas Canarias en un idílico escenario de amor y enredos en esta comedia protagonizada por Freddie Dennis ('Queen Charlotte: Una historia de Los Bridgerton') y Jaime Zatarain ('El Reino'), junto a Julia Martínez ('Subsuelo') y Toni Acosta ('Padre no hay más que uno').

Narra las desventuras de Harry, un chef que tras sufrir un plantón en el altar se deja convencer para pasar unas vacaciones en Gran Canaria. Allí, no solo se enamora de la isla, su gente y su gastronomía, sino que protagoniza un giro inesperado al enamorarse del padre de su mejor amiga.

El fenómeno literario de la autora superventas Colleen Hoover se convierte en una película sobre la maternidad, el perdón y el poder del amor para superar hasta el error más terrible. Dirigida por la estadounidense Vanessa Caswill ('La probabilidad estadística del amor a primera vista') y protagonizada por Maika Monroe ('It Follows') y Tyriq Withers ('El mejor').

Bryan Fuller ('Hannibal') mezcla terror, humor y fantasía para contar la historia de Aurora (Sophie Sloan), una niña de 10 años convencida de que el monstruo que vive debajo de su cama ha matado a sus padres. Por ello, decide contratar a su misterioso vecino (Mads Mikkelsen, 'Otra ronda'), un sicario profesional que se ha cruzado con muchos monstruos en la vida real.

Gonzalo Hergueta ha dirigido 'The designer is dead' ('El diseñador ha muerto'), un título producido por Little Spain que nace de una frase del diseñador Miguel Adrover (Calonge, Baleares, 1965). La película muestra el ascenso en la escena neoyorquina de este rebelde creador al que la poderosa editora de Vogue, Anna Wintour, destacó como un diseñador emergente al que no había que perder de vista.

El director alemán Christian Petzold y la actriz Paula Beer vuelven a colaborar tras 'En tránsito', 'Ondina' o 'El cielo rojo'. En esta película exploran el duelo, la identidad y el anhelo de reconstrucción personal -el reencantamiento, en palabras del realizador- invirtiendo referencias clásicas de filmes como 'Laura', de Otto Preminger, o 'Rebecca', de Alfred Hitchcock.

Gore Verbinski ('Piratas del Caribe') dirige a Sam Rockwell ('La Milla Verde') y Haley Lu Richardson ('The White Lotus) en una comedia en la que un hombre que viaja desde el futuro debe reclutar a un grupo de clientes de un restaurante para detener el inminente apocalipsis de la inteligencia artificial y salvar a la humanidad de los peligros de las redes sociales.

Película de animación canadiense que supone el debut en la dirección del DJ y artista Kid Koala (Eric San), miembro del proyecto de hip hop Deltron 3030 y colaborador habitual de Gorillaz. Basada en su propia novela gráfica publicada en 2011, la película prescinde de diálogos y construye su narración a través de la música y la expresión visual.

Dirigida por Violeta Samana ('Días mejores') y protagonizada por Cristina Marcos (ganadora del Goya por 'Todos los hombres sois iguales') y Karra Elejalde ('Ocho apellidos vascos'). Cuando Auri, una ama de casa dedicada a los demás, cumple los 65 recibe por primera vez "dinero propio" y comienza, sin previo aviso, su particular revolución.

'Uyariy' (escuchar, en quechua), de Javier Corcuera, recuerda la masacre de Juliaca, la jornada más sangrienta de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 en Perú, y ganó el premio a la mejor película peruana de 2025 otorgado por la prensa y la crítica cinematográfica de su país.

Este documental dirigido por Andrés Garrigó reúne a judíos conversos al cristianismo de diversos países que revelan sus experiencias con Jesús. EFE

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