La recta final del Arsenal, el liderato del Inter contra Cesc y la jornada en 5 focos

Iñaki Dufour

Madrid, 9 abr (EFE).- El Arsenal inicia la recta final hacia el título de la liga inglesa, enfrentado al Bournemouth; el Manchester City lo persigue entre el entusiasmo de sus últimas actuaciones en la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga, antes de medirse al Chelsea, aún sin Enzo Fernández; el liderato del Inter en la Serie A italiana se examina contra el Como de Cesc Fábregas, cuarto en la tabla; el Bayern Múnich visita al Sankt Pauli en la cima de la Bundesliga entre rotaciones y el Mónaco prueba su racha de siete victorias seguidas, en cinco focos de la jornada en las grandes ligas europeas.

Sin acción esta jornada en el pulso por el liderato, aplazado el duelo entre el París Saint-Germain y el Lens hasta el próximo mes de mayo, la competencia por la Liga de Campeones centra la atención en la liga francesa, con el Mónaco de menos a más, en una escalada imponente en la clasificación y con siete victorias consecutivas que lo han situado en la quinta posición, a un punto de la tercera plaza del Lille y con los mismos registros que el Marsella, cuarto. Subido en esa racha, visita este viernes al París FC, invencible en sus últimos seis compromisos y ya prácticamente salvada la categoría.

Encarrilado su pase a las semifinales de la Liga de Campeones, con un 0-1 al Sporting de Portugal en Lisboa, y repuesto de su eliminación en la Copa de Inglaterra y su derrota en la final de la Copa de la Liga, el Arsenal pone toda su atención de nuevo en la ‘Premier’, ya dentro de su recta final hacia el título, a falta de siete jornadas para ser campeón si sostiene el ritmo. Ahora encadena cuatro victorias, con nueve puntos de renta sobre el Manchester City, que tiene un encuentro menos. Sólo le vale ganar aún para sentirse tranquilo. Este sábado recibe al Bournemouth de Andoni Iraola, que aún mantiene opciones de ir a Europa. La permanencia está asegurada. Es decimotercero.

Nueve puntos por delante del Borussia Dortmund, a falta de 18 por jugarse, la Bundesliga es un hecho casi irrebatible para el Bayern Múnich, que aún necesita concluir su objetivo, mientras asoma el Real Madrid en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Allianz Arena, tras su victoria por 1-2 en el Bernabéu. Se presuponen rotaciones en la amplia plantilla del club bávaro en su visita de este sábado a Hamburgo para medirse al Sankt Pauli, que compite por la permanencia. Es antepenúltimo, con cuatro jornadas seguidas sin ganar, en zona de promoción y a dos puntos de salir de ella.

Campeón de la Copa de la Liga y semifinalista de la Copa de Inglaterra, el Manchester City también se desafía ahora en la liga inglesa. Dos empates seguidos han repuesto las dudas sobre sus opciones de debatir el campeonato al Arsenal. Son nueve puntos de lejanía, aunque con un encuentro menos del conjunto de Pep Guardiola, que necesita descargar más presión sobre los ‘gunners’. Y eso sólo lo logrará si hace un pleno de triunfos de aquí al final. La primera prueba es este domingo contra el Chelsea, sexto, a un punto de la Liga de Campeones que marca el Liverpool y todavía sin vía libre para Enzo Fernández, que cumplirá el segundo y último partido de sanción interna del club por hablar del futuro.

El Como de Cesc Fábregas, cuarto en la clasificación e invicto en cada una de las últimas siete jornadas, es la prueba este domingo del liderato de la clasificación del Inter, reencontrado con una victoria, además de sumo potencial, el pasado domingo contra el Roma, al que goleó por 5-2, y con siete puntos de ventaja sobre el Nápoles, el único equipo que parece ya capaz de competirle el campeonato, como hace un año. El equipo del delantero Lautaro Martínez, entonces suplente, ya se midió al Como en la Copa de Italia, en las semifinales, con un empate sin goles como visitante, a la espera de la vuelta en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. EFE