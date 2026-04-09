La opositora María Corina Machado se reunirá en Madrid con Feijóo, Ayuso y Abascal

(Actualiza la NA4107 con la confirmación del encuentro con Vox)

Madrid, 9 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, se reunirá la próxima semana con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes de Génova han confirmado a EFE este jueves que el encuentro con Feijóo tendrá lugar el próximo viernes 17 en la sede nacional de Madrid.

Además, Machado mantendrá un encuentro con Ayuso y con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Por su parte, fuentes de Vox han confirmado a EFE que Machado también se reunirá con Abascal, aunque no han dado más datos sobre la reunión.

La opositora venezolana confirmó el pasado martes que estará en España la próxima semana a través de un vídeo en el que, junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, hizo una invitación para encontrarse el día 18 con los venezolanos residenciados en nuestro país.

Todavía se desconocen los detalles de la agenda de Machado. En una entrevista en RNE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró el miércoles que no tiene "ningún inconveniente" en recibirla, pero no le consta que lo haya solicitado. EFE