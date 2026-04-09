La ministra Sira Rego celebra la movilización de la juventud frente al conflicto palestino

Madrid, 9 abr (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha participado este jueves en el acto del 25 aniversario de la ong Entreculturas, en el que ha lamentado la "normalización de la violencia" y ha destacado la movilización de la juventud "contra el genocidio en Gaza".

En el acto, Rego se ha dirigido a la juventud para recordarle que "tiene que ser protagonista de su tiempo" y ha animado a las administraciones a abrir "canales estables, accesibles y dotados de recursos para que su participación en los asuntos públicos sea real".

Además, la ministra ha cargado contra Donald Trump y Benjamin Netanyahu, refiriéndose a ellos como "la mayor amenaza de este siglo para la seguridad mundial" y ha asegurado que, frente a los conflictos bélicos y los discursos de odio, hay una juventud en la que no ve "odio ni resignación".

Según Rego, “en los últimos años estamos asistiendo a una normalización de la violencia" en un contexto convulso que está resquebrajando "los consensos internacionales construidos tras la II Guerra Mundial”.

En este sentido, la ministra ha mostrado su rechazo hacia el genocidio contra el pueblo palestino, los bombardeos continuados sobre Gaza, la invasión del Líbano por parte de Israel, el ataque de Trump a Venezuela y el bloqueo a Cuba.

“La juventud organizada debe reconocerse como sujeto político", ha señalado la titular de Juventud e Infancia que ha destacado el compromiso de los jóvenes con otras cuestiones sociales como la justicia climática, el cuestionamiento del mercado laboral o la salud mental. EFE