La consellera Niubó se ausentó dos meses al frente de Educación debido a un cáncer de timo

Barcelona, 9 abr (EFE).- La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha explicado este jueves que la razón por la que tuvo que ausentarse dos meses de sus funciones al frente del departamento fue un cáncer de timo, un tumor que se origina en la glándula del timo, cerca del pecho, y que le diagnosticaron a raíz de unos problemas de visión.

En una entrevista en SER Catalunya recogida por EFE este jueves, la consellera ha asegurado que ya se encuentra “bien y recuperada”, y pese a este tiempo alejada de sus tareas habituales, ha hecho hincapié en que ha podido “volver con todas las condiciones”.

“No lo había dicho hasta ahora, pero era un cáncer de timo, que es una glándula que está entre los pulmones y el corazón. Todo esto empezó a raíz de unos problemas de visión en Navidad. Sentía que quería mirar hacia un sitio y no enfocaba y tenía sensibilidad a la luz”, ha relatado.

La titular de Educación ha recordado que, al principio, notaba una presión en el pecho que vinculaba a los nervios derivados de sus funciones como consellera, pero tras unas pruebas le detectaron una miastenia gravis, una fatiga muscular del ojo que no permite conectar el nervio con el músculo y que puede estar vinculada al cáncer de timo.

Asimismo, ha señalado que no había mencionado el nombre de la enfermedad hasta ahora para proteger a su familia en los momentos más complejos del tratamiento, pero ha señalado que en este momento se siente “con la obligación de contarlo porque otras personas podrían pasar por procesos similares”. EFE.