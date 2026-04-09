La borrasca se desplaza este jueves hacia el sur y dejará precipitaciones en el suroeste

Madrid, 9 abr (EFE).- La borrasca situada al suroeste de la península se alejará este jueves levemente hacia el sur, pero dejará en esa zona chubascos que podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta, precipitaciones que podrán darse también al sur de la cordillera Cantábrica, una situación que irá acompañada de un aumento generalizado de temperaturas.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la presencia de polvo en suspensión en el centro y en el oeste peninsular puede dar lugar a precipitaciones con barro. Serán probables brumas y bancos de niebla matinales en puntos de la mitad oeste peninsular.

La Aemet prevé tormentas y chubascos fuertes al sur de la cordillera Cantábrica, que pueden ir acompañados de granizo; con menor probabilidad, podría darse algún chubasco en otras zonas de montaña de la mitad norte, mientras en el resto del territorio habrá algunas nubes altas y de evolución.

En Baleares se esperan nubes bajas en los litorales, mientras en Canarias, los cielos estarán nubosos, con precipitaciones en el norte de las islas. Las temperaturas apenas variarán en ambos archipiélagos. En las islas Canarias soplará viento del noroeste que será moderado y dejará rachas muy fuertes.

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, donde no se esperan cambios; estos ascensos serán notables (de más de 6 grados) en el suroeste e, incluso, extraordinarios (de más de 10 grados) en zonas de Extremadura, del oeste de la meseta sur y del norte de Andalucía. En las mínimas habrá pocos cambios.

Predominarán los vientos de componente este, flojos en general, en el interior peninsular y en Alborán, y de componente norte en el Cantábrico; en el resto del territorio serán flojos y variables. Se esperan rachas muy fuertes en el litoral almeriense y en sierras del sureste.

- GALICIA: probables brumas y bancos de niebla matinales dispersos. Abundante nubosidad baja, salvo en el sureste, tendiendo a poco nuboso, con nubosidad de evolución en las zonas montañosas de Lugo y Ourense, donde no se descarta algún chubasco disperso. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso notable o con pocos cambios.

Viento flojo variable, tendiendo de flojo a moderado, más intenso en el litoral atlántico.

- ASTURIAS: posibles brumas y nieblas en la zona centro. Cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en la Cordillera, y formación de nubosidad baja. No se descarta algún chubasco aislado en la Cordillera. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en ascenso, que puede ser localmente notable en la Cordillera. Viento flojo variable.

- CANTABRIA: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución en el extremo sur, donde no se descarta algún chubasco aislado. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso, con algunas nubes bajas en zonas costeras. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo, tendiendo a norte en el interior y a oeste en el litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: probables brumas y bancos de niebla matinales. Intervalos nubosos tendiendo a nubes bajas en el extremo norte y poco nuboso en el resto. Probabilidad de precipitaciones débiles en el tercio sur y en el norte montañoso que pueden ir acompañadas de tormenta.

Temperaturas mínimas con ligeros cambios; máximas sin cambios o en ligero ascenso en el extremo norte y tercio oriental, y en notable o extraordinario ascenso en el resto. Viento flojo variable tendiendo a moderado.

- NAVARRA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos de intensidad moderada en la Ribera.

- LA RIOJA: intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas sin cambios. Viento variable, tendiendo flojo con algún intervalo de moderado y rachas fuertes.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso, con nubes altas, e intervalos de nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y el Pirineo. Temperaturas en ligero ascenso, que será más acusado en el caso de las máximas en el sistema Ibérico de Teruel. Viento flojo variable.

- CATALUÑA: probables estratos bajos, brumas y bancos de niebla en el Ampurdán, sin descartarse en otras zonas del litoral. Cielo poco nuboso con nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución en el Pirineo. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en el Ampurdán. Viento flojo variable.

- EXTREMADURA: cielo nuboso a intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso, con probabilidad de lluvias y chubascos, sin descartar alguna tormenta, sobre todo hacia el suroeste. Temperaturas mínimas con ligeros cambios; máximas en notable ascenso, localmente extraordinario. Viento flojo a moderado con rachas fuertes.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso generalizado, que será notable en el suroeste. Viento flojo.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, medias o de evolución. No se descarta alguna lluvia débil dispersa en el extremo suroccidental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso en la mitad oriental; máximas en ascenso generalizado, notable en la mitad occidental. Viento flojo en la mitad norte y moderado en la mitad sur, sin descartar intervalos fuertes.

- COMUNIDAD VALENCIANA: posibles estratos bajos, brumas y bancos de niebla en el litoral de Valencia. Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Viento del nordeste en el litoral de Alicante; en el resto, viento flojo variable tendiendo a flojo.

- REGIÓN DE MURCIA: predominio de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios. Vientos flojos en el interior y moderados en el litoral.

- BALEARES: baja probabilidad de algún banco de niebla matinal. Cielo con intervalos de nubes altas tendiendo a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: intervalos de cielos nubosos en el tercio occidental, con precipitaciones débiles a moderadas y acompañadas de depósitos de barro; poco nuboso en el resto, salvo nubes bajas matinales en el interior. Temperaturas mínimas en descenso en el tercio central y en ascenso en el resto; máximas en ascenso, notable a extraordinario.

Vientos moderados a fuertes en el tercio oriental, con rachas muy fuertes en el litoral y cotas altas; flojos a moderados variables en el resto.

- CANARIAS: intervalos nubosos. Probables lluvias entre débiles y moderadas en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte y oeste de las islas de mayor relieve, poco probables y ocasionales en el resto de vertientes. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso. Probabilidad de heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife.

Viento moderado a fuerte en la provincia occidental. Rachas muy fuertes en zonas altas, en vertientes oeste y este-nordeste de las islas de mayor relieve, en medianías orientadas al sur y en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. EFE