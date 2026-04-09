Espana agencias

Kaitlin Quevedo y Leyre Romero abrirán la eliminatoria de la Copa BJK para España

Guardar

Redacción Deportes, 9 abr (EFE).- Kaitlin Quevedo y Leyre Romero son las elegidas por Carla Suárez, seleccionadora española femenina de tenis, para abrir la participación de España en la ronda clasificatoria de la Copa Billie Jean King este viernes contra Eslovenia (desde las 13.00 horas).

Quevedo, de 20 años, se enfrentará a la eslovena Tamara Zidansek, que llegó a ser vigésima segunda en el 'ranking' WTA en 2022 y contra la que nunca ha jugado. Romero, 175 del mundo, hará lo mismo contra Veronika Erjavec, quien cuenta con dos victorias en el balance entre ambas. Para las dos españolas será su debut en este torneo.

Quevedo, número 127 mundial, manifestó su ilusión en declaraciones a la RFET: "Tengo muchísimas ganas para empezar a jugar y competir. Va a ser algo nuevo para mí, pero intentaré apoyarme mucho en el equipo y en Carla. He de intentar estar lo más positiva que pueda, dar lo mejor que pueda y salir de aquí con una experiencia nueva".

Romero, por su parte, incidió en el factor de representar a España: "Para mí esto es un sueño. Al final no juegas solo por ti, juegas por todo un país. Hay un poquito más de responsabilidad. Estoy segura de que, cada vez que mire al banquillo y vea a todo el mundo animándome, eso va a ser una motivación extra".

El sábado, la pareja de dobles, formada por la medallista olímpica Sara Sorribes y Aliona Bolsova, abrirá la jornada contra Kaja Juvan y Nika Radisic. Si fuera necesario, en caso de que la eliminatoria no esté ya decidida, Quevedo se enfrentaría a Erjavec en el cuarto partido y Romero a Zidansek en el quinto.

Está en juego un billete para la fase final del mes de septiembre, que se disputará en China. EFE

Últimas Noticias

Sánchez agradece a la UN Foundation que le premie por su liderazgo en temas globales

Infobae

Asturias registra seis incendios forestales, cuatro de ellos activos y dos controlados

Infobae

Cantabria reduce a tres los incendios, después de registrar 152 desde el inicio de abril

Infobae

Las Series Mundiales de 'rugby seven' dejarán en Valladolid cerca de un millón de euros

Infobae

9-13. España ajusta cuentas con Hungría tras un segundo cuarto determinante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales”

La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales”

Europa examina si España vulnera derechos fundamentales al prohibir sindicatos en la Guardia Civil

El juez que investiga la presunta agresión sexual del exDAO pide informes psicosociales y psiquiátricos de la denunciante

La empresaria Carmen Pano confirma entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE, pero se lía con cantidades, entregas y “emisarios”

Este es el sueldo de un agente de la Guardia Civil en 2026: varía según la unidad, el destino y la situación personal

ECONOMÍA

Esta es la casilla que debes completar para desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Cataluña

Esta es la casilla que debes completar para desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Cataluña

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al nacimiento o adopción de un niño en la Renta de 2026 si vives en la Comunidad de Madrid

La guerra de Irán cuesta a la Unión Europea 13.000 millones extra por el aumento del combustible

La CNMV detecta que uno de cada diez ‘finfluencers’ vulnera las normas al aconsejar sobre inversiones y les amenaza con sanciones

Podrías estar descansando menos tiempo de lo que realmente te corresponde: esto es lo que dice el Tribunal Supremo acerca de la jornada laboral

DEPORTES

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”

Alcaraz necesita del tercer set para alcanzar la victoria ante un combativo Etcheverry y certifica su pase a cuartos de final en Montecarlo

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano