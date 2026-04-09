Kaitlin Quevedo y Leyre Romero abrirán la eliminatoria de la Copa BJK para España

Redacción Deportes, 9 abr (EFE).- Kaitlin Quevedo y Leyre Romero son las elegidas por Carla Suárez, seleccionadora española femenina de tenis, para abrir la participación de España en la ronda clasificatoria de la Copa Billie Jean King este viernes contra Eslovenia (desde las 13.00 horas).

Quevedo, de 20 años, se enfrentará a la eslovena Tamara Zidansek, que llegó a ser vigésima segunda en el 'ranking' WTA en 2022 y contra la que nunca ha jugado. Romero, 175 del mundo, hará lo mismo contra Veronika Erjavec, quien cuenta con dos victorias en el balance entre ambas. Para las dos españolas será su debut en este torneo.

Quevedo, número 127 mundial, manifestó su ilusión en declaraciones a la RFET: "Tengo muchísimas ganas para empezar a jugar y competir. Va a ser algo nuevo para mí, pero intentaré apoyarme mucho en el equipo y en Carla. He de intentar estar lo más positiva que pueda, dar lo mejor que pueda y salir de aquí con una experiencia nueva".

Romero, por su parte, incidió en el factor de representar a España: "Para mí esto es un sueño. Al final no juegas solo por ti, juegas por todo un país. Hay un poquito más de responsabilidad. Estoy segura de que, cada vez que mire al banquillo y vea a todo el mundo animándome, eso va a ser una motivación extra".

El sábado, la pareja de dobles, formada por la medallista olímpica Sara Sorribes y Aliona Bolsova, abrirá la jornada contra Kaja Juvan y Nika Radisic. Si fuera necesario, en caso de que la eliminatoria no esté ya decidida, Quevedo se enfrentaría a Erjavec en el cuarto partido y Romero a Zidansek en el quinto.

Está en juego un billete para la fase final del mes de septiembre, que se disputará en China. EFE