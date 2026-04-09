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Juzgado confirma el archivo del caso por la muerte de un hombre reducido por la Policía con una táser en Torremolinos

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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Torremolinos (Málaga) ha confirmado el archivo de las diligencias previas incoadas a raíz de la muerte de un hombre en el transcurso de una detención policial llevada a cabo en un locutorio de teléfonos de este municipio, en la que se emplearon pistolas táser. Los hechos se remontan al 7 de diciembre de 2025.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al tiempo que ha precisado que esta decisión de archivo no es definitiva, ya que ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia de Málaga.

Al respecto, han indicado que el auto de archivo dictado el día 7 de abril ratifica la decisión adoptada por la magistrada de instrucción el pasado 10 de febrero cuando acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La decisión fue recurrida por la familia del fallecido y hasta el momento el juzgado ha estado a la espera de recibir el informe definitivo de autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) encargado al efecto, ya aportado.

La confirmación del archivo se basa en que el informe definitivo elaborado por los forenses del IML considera que la muerte del hombre se produjo por una causa no natural, que provocó una parada cardiorespiratoria motivada por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas que derivaron en la causa fundamental del fallecimiento: "un delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias".

A su vez, la representación de los familiares también presentó una autopsia alternativa, que consta en el procedimiento y que recoge que el hombre presentaba 86 lesiones. Esta parte ha venido sosteniendo una actuación supuestamente irregular por parte de los agentes que actuaron.

Pero ahora, según han indicado las fuentes, el auto de archivo considera que la autopsia realizada por el IML aporta conclusiones más concluyentes, frente al resultado de la autopsia presentada por la parte, "que no es concluyente, está basada en hipótesis y es menos completa dado que no analiza algunos restos y fluidos de la víctima".

El procedimiento será remitido en fechas próximas a la Audiencia de Málaga donde serán los magistrados de una de las secciones penales los que decidirán si el archivo es definitivo o, por el contrario, ordenan continuar con la investigación judicial para determinar la existencia de responsabilidades penales.

La familia ha venido denunciando el "nivel de violencia" que se ve en unos vídeos aportados, que en su opinión contradicen todo el protocolo de actuación previsto en estos casos. Así, han instado a que se depuren responsabilidades y a "la privación de libertad cautelar" de los policías que participaron en dicha actuación, que no consideran un enfrentamiento sino "un presunto asesinato encubierto".

En rueda de prensa hace unas semanas, la familia sostuvo que Haitam "nunca atacó a los policías, solo estaba nervioso y asustado; pero no hay ni un solo gesto de agresión hacia ellos", mientras que en los vídeos "se ven once descargas" con pistola táser hacia él, algunas "tras estar engrilletado", lo que consideran "un abuso de fuerza". Además apuntaron que el uso de dicha arma "no fue el último recurso".

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