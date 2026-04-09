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Juan Bravo dice que hay más sintonía con Vox en la negociación que en las declaraciones públicas de sus dirigentes

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El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado hoy que hay más sintonía con Vox en las negociaciones para formar los gobiernos autonómicos que en las declaraciones públicas que hacen los integrantes de la formación liderdad por Santiago Abascal. En este sentido, ha precisado que habrá gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El dirigente popular ha realizado estas afirmaciones en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por los reproches del candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, quien ha culpado a Génova de poner palos en la rueda y zancadillas para culminar los acuerdos.

En opinión de Juan Bravo sí hay avances en las conversaciones con Vox y ha precisado que hasta ahora no han escuchado que se hayan mostrado en contra de ninguno de los puntos que fijó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el documento con las bases sobre las que construir los gobiernos autonómicos.

"Esa parte está avanzada", ha exclamado al tiempo que ha pedido respeto a las negociaciones. "Lo que sí le puedo asegurar es que hay mucho más sintonía en las reuniones de las manifestaciones que se hacen fuera, con lo cual las cosas van adecuadamente", ha expuesto el responsable de Hacienda del PP, quien se ha mostrado convencido de que tendrán gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

De hecho, ha defendido que estos gobiernos se constituyan también para que las CCAA sean un "elemento compensador" del Gobierno de Pedro Sánchez, que está "bloqueado", y permitan que la economía, la actividad y el ciudadano, sigan "sintiendo que son el centro de todo".

CIEN SUBIDAS DE IMPUESTOS, LA CESTA DE LA COMPRA CUESTA UN 43% MÁS

El dirigente popular también ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por las subidas de impuestos y ha defendido las bajadas del IRPF que han hecho las CCAA del Partido Popular, al deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta, así como el compromiso de bajar los impuestos cuando lleguen al Gobierno.

Ha explicado, en este sentido, que cuando las regiones gobernadas por el PP propusieron la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF, también lo hicieron otras gobernadas por el PSOE como la Comunidad Valenciana, Canarias y el País Vasco.

Además, ha precisado que las CCAA del PP "cada año vienen bajando impuestos de manera regular", no solo el IRPF, y ha citado la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda "bajando de ese 8-10%, dependiendo de las comunidades autónomas, a un 4-3 o 5%, incluso, en algunos casos, a cero".

En cuanto a la rebaja del IVA que ha realizado el Gobierno para los carburantes y las quejas de la UE, ha señalado que tenía que haber pedido permiso a Bruselas para hacerlo y ha señalado que su partido propone bajar del 10 al 5 por ciento el IVA de los alimentos, ya que eso sí que está previsto por la UE sin necesidad de pedir autorización.

En este sentido, ha criticado que la cesta de la compra haya subido un 43 por ciento desde que gobierna Pedro Sánchez, por lo que pide que se rebaje el IVA de los alimentos ya que éste, en la cesta de la compra, "es la que llega a todo el mundo".

El responsable de Hacienda del PP ha recordado que entre 2018 y 2025, los españoles han pagado 180.000 millones más entre impuestos y cotizaciones sociales, lo que supone un 56 por ciento más, es decir que cada ciudadano ha pagado 3.600 euros más en impuestos. Lo que supone que el Ejecutivo "recauda más que nunca".

Abundando en este argumento, Juan Bravo ha precisado que el Gobierno ha subido los impuestos más de cien veces en 7 años. Pero en su opinión, el "alivio" impositivo a los españoles tiene que venir de un aumento de la recaudación por que se genere más actividad y haya más gente trabajando y con mejores sueldos.

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