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Iñigo Pérez: "Estoy feliz, pero la eliminatoria no está cerrada"

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Madrid, 9 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró "feliz" por la victoria 3-0 ante el AEK Atenas en la ida de los cuartos de final de la Liga Conferencia aunque aseguró que "la eliminatoria no está cerrada" porque el conjunto griego estará pensando en "replicar" el resultado de Vallecas en su estadio a su favor.

El Rayo, con goles de Unai López, Isi Palazón y el marroquí Ilias Akhomach, venció al AEK Atenas en la ida de los cuartos de final de la Liga Conferencia y, a la espera de la vuelta en la capital griega, mantiene vivo y con muchas opciones el sueño de alcanzar la semifinales de la competición continental.

"Uno siempre imagina lo mejor que puede un partido aunque la humildad que tiene el fútbol no te permite decirlo. Creo que debemos estar muy satisfechos con lo que ha hecho el equipo, tanto en ataque como en defensa, dónde el trabajo ha sido excelente y de manera especifica de la línea de cuatro más Pathé Ciss", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

El técnico navarro reconoció que su equipo realizó "un gran partido" pero evitó catalogar el triunfo como algo producto de la suerte.

"En el fútbol no creo en la suerte, es un mantra que repito continuamente. Creo en la mala suerte cuando me dicen de una persona joven con una enfermedad. En el fútbol no creo en la buena o mala suerte sino en el buen hacer. Me siento muy orgulloso de este grupo y de su forma de interpretar el juego de un entrenador", comentó.

Para Iñigo Pérez este "puede ser el partido más completo de la temporada sumado al del otro día en el Camp Nou, que fue excelente".

"Tenemos que diferenciar bien las competiciones. La Liga es nuestra supervivencia, la que te permite agarrarte a vivir en Primera y sin embargo la Liga Conferencia es diferente. Todos lo notamos porque en Europa podemos cargar entusiasmo, ilusión e impulso. Es el escenario de la deliberación aunque el miedo, estrés y el vértigo pueden aparecer", manifestó.

"La euforia y el pánico nunca llevan a tomar decisiones correctas pero la unión de este grupo es clave para que no haya problemas. Tu ves la sonrisa, el abrazo, el apego y eso te produce paz interior y es a lo que hay que ir, el resto son excesos. Por eso creo que la eliminatoria no está finiquitada. Yo si fuera el entrenador rival pensaría en replicar lo que ha hecho el otro equipo en mi casa", apuntó.

A nivel personal, Iñigo Pérez dijo tener "un disfrute acompañado de paz interior, sin euforia ni grandes exageraciones".

"Visualizar las caras de la gente me genera paz interior. Esa parte está conseguida aunque no lo exprese. Estoy disfrutando mucho y estoy tremendamente contento", subrayó.

Por último, Iñigo Pérez habló sobre el mediapunta argentino Oscar Trejo, que después de dos partidos sin entrar en la convocatoria por motivos sin justificar públicamente hoy regresó a la lista y se quedó en el banquillo sin jugar.

"Ha habido personas y jugadores muy importantes para el desarrollo de la historia del club pero a nivel futbolístico y humano es la persona más importante. Lo demuestra con cada detalle y hoy se ha podido ver. Siempre que le tengamos cerca es muy positivo para el devenir de este club", concluyó. EFE

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