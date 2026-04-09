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Huesitos cumple 50 años con más de 20 millones de barritas anuales fabricadas en Zaragoza

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Zaragoza, 9 abr (EFE).- La marca Huesitos celebra su 50 aniversario con una producción anual superior a 20 millones de barritas en su planta de Ateca (Zaragoza), una plantilla media de 87 trabajadores y más de 3,5 millones de euros invertidos en los últimos tres años para mejorar la capacidad productiva y la competitividad de la fábrica.

La marca y la factoría zaragozana pasaron a formar parte de Chocolates Valor en 2013, una operación que permitió relanzar el producto y reforzar su crecimiento.

Desde entonces, la compañía ha mantenido un ritmo inversor continuado en instalaciones y procesos con el objetivo de ampliar la producción y consolidar la actividad industrial en la planta.

Según los datos facilitados por la empresa, Huesitos se ha convertido en la marca líder en volumen dentro de su categoría, con una cuota de mercado del 14 %. La evolución productiva también se refleja en la fábrica de Ateca, desde la que el pasado año salieron más de 20 millones de barritas destinadas al mercado.

La marca nació en Zaragoza en 1976 bajo la denominación “Deliciosa Ambrosía de Avellana” y poco después adoptó el nombre actual.

Su creador fue el entonces director de Chocolates Hueso, Francisco Unzurrunzaga, que impulsó una barrita de galleta crujiente rellena de crema de avellana y recubierta de chocolate. La producción comenzó de forma casi artesanal, con tiradas cercanas a las 50.000 unidades diarias.

El consejero delegado de Chocolates Valor, Valeriano López, ha señalado que “Huesitos es una marca con la que hemos crecido todos” y ha destacado que la adquisición fue “el primer crecimiento inorgánico” de la compañía, convencidos de que podían “volver a hacerla fuerte”.

Con motivo del aniversario, la empresa ha preparado diferentes acciones promocionales y novedades de producto. Entre ellas, un juego inspirado en el clásico “rompebloques” que permitirá a los participantes competir y optar a premios como altavoces, calcetines o bolsas promocionales.

La compañía asegura que la marca mantiene su apuesta por la innovación con propuestas como Huesitos Combix, dentro de la estrategia de crecimiento del producto coincidiendo con su 50 aniversario. EFE

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