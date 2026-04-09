Hoy en noticia en España (23.30 horas)

JUICIO ÁBALOS

Carmen Pano dice en el Tribunal Supremo que entregó 90.000 euros en Ferraz de parte de Aldama

El conductor mantiene que la empresaria Carmen Pano llevó dinero a la sede del PSOE

El exjefe de Claudia Montes en Logirail: Koldo me amenazó con que "iban a rodar cabezas"

El PSOE asegura que en el juicio a Ábalos se demostrará que es un partido "limpio"

IRÁN GUERRA

La ministra Sira Rego celebra la movilización de la juventud frente al conflicto palestino

Cuerpo defiende que España tiene "espacio fiscal" para afrontar el impacto de la guerra

España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán que cerró en marzo por la guerra

Albares habla con su homólogo iraní y pide esfuerzo decidido en mantener el alto el fuego

El PP y Vox atacan al Gobierno por agitar el 'no a la guerra' como coartada a sus fracasos

Ester Muñoz, sobre el casco azul retenido: "He estado en controles de tráfico más tiempo"

ESPAÑA EEUU

Sánchez agradece a la UN Foundation que le premie por su liderazgo en temas globales

Sumar pide evaluar el uso de la base de Rota (Cádiz) por EE.UU. y renegociar los acuerdos

PARTIDOS PP

- Feijóo y Ayuso se reunieron para coordinar la estrategia de oposición a Sánchez

PARTIDOS IZQUIERDA

Rufián y Montero piden que ERC y Podemos lideren la unión de la izquierda: Si no nos matan

Irene Montero asegura que Rufián y ella están dispuestos a "hacer equipo" para las elecciones

Yolanda Díaz celebra cualquier medida para "movilizar al electorado progresista"

Sumar valora el acto de Montero y Rufián pero avisa: La unidad no va de personas concretas

ELECCIONES ANDALUCÍA

Abascal pide el voto "con contundencia" a Vox: "No le deis una mayoría absoluta al PP"

PP VOX

Abascal prevé "pronto" el acuerdo en Extremadura y Aragón si Génova "deja de entorpecer"

ACCIDENTE ADAMUZ

Víctimas de Adamuz denuncian falta de coordinación y asistencia" tras el accidente

Transportes asocia los retrasos en atender al Alvia a que 112 no informó de su ubicación

La jueza que investiga el accidente de Adamuz acepta que la Junta se persone el caso

MAYOR OREJA

Mayor Oreja aúna a dirigentes de PPC y Vox en la presentación de su libro en Barcelona

FESTIVAL CANNES

Almodóvar, 'los Javis' y Sorogoyen competirán por la Palma de Oro en Cannes

Almodóvar, "muy contento" y "lleno de esperanza" por llevar 'Amarga Navidad' a Cannes

'Los Javis' se sienten "bendecidos por Lorca" para llegar a la sección oficial de Cannes

Sorogoyen:"Ir a la sección oficial de Cannes es un sueño cumplido y que esté Bardem ayuda"

GOBIERNO EXTREMADURA

El PP da por hecho el acuerdo con Vox para formar gobierno en Extremadura

AEMET CESE

El Gobierno cesa a la presidenta de la Aemet, María José Rallo, a petición propia

ASTILLEROS NAVANTIA

Navantia niega "listas negras" tras las denuncias de dos soldadores atrincherados en Cádiz

PODER JUDICIAL

El Poder Judicial abre expediente a un juez que usó Chat GPT para redactar una sentencia

JUSTICIA GRATUITA

La Abogacía urge a los partidos a acordar una nueva ley de justicia gratuita

ESPAÑA BOTSUANA

Albares recibe a su homólogo botsuano en víspera de la visita del presidente a la Moncloa

VIOLENCIA SEXUAL

El Supremo rebaja de 21 a 13 años las condenas por la violación grupal de Pulpí

SANIDAD CÁNCER

Investigan como homicidio imprudente la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos

SANIDAD EUTANASIA

Aprobada la nueva estrategia de cuidados paliativos pero se pospone el manual de eutanasia

FUERZAS ARMADAS

Defensa no quiere dejar a ningún militar fuera del reconocimiento como profesión de riesgo

TURISMO PERSPECTIVAS

El efecto de la guerra en el turismo español será levemente positivo por efecto refugio

VIVIENDA COYUNTURA

La compraventa de vivienda cae un 0,7 % en febrero y las hipotecas aumentan el 14,3 %

Las plazas en viviendas de uso turístico cayeron un 8,8 % en un año, según Exceltur

SISTEMA PENSIONES

Seguridad Social proyecta un gasto en pensiones del 14 % del PIB al año entre 2022 y 2050

CAMPAÑA RENTA

Hacienda recibe dos millones de declaraciones de la renta en dos días de campaña

Hacienda recibe 1,8 millones de declaraciones de la renta en un día y medio de campaña

EXPLOTACIÓN LABORAL

Siete detenidos por explotar y humillar a trabajadores extranjeros en centros de llamadas

RENFE AUTOBUSES

El Tribunal Administrativo paraliza cautelarmente la filial de autobuses de Renfe

BAJAS LABORALES

La Xunta defiende que las unidades para controlar bajas están en sus competencias

ENFERMEDAD ELA

Unzué celebra que las ayudas de la ley ELA comiencen a llegar a las comunidades

AFGANISTÁN MUJERES

La periodista y activista Khadija Amin: "Europa ha abandonado a las mujeres de Afganistán"

PESTE PORCINA

Cataluña confirma once nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes

JUICIO ASESINATO

Fiscalía pide 17 años de prisión para un hombre acusado de matar a su vecino en Barcelona

TRIBUNALES ASESINATO

La madre de Lucas acusa a su pareja de obligarla a ocultar su muerte con un cuchillo

SUCESOS APUÑALAMIENTO

Un menor en estado crítico al ser apuñalado en Villanueva de la Cañada (Madrid)

INCENDIOS FORESTALES

Cantabria reduce a tres los incendios, después de registrar 152 desde el inicio de abril

Asturias registra seis incendios forestales, cuatro de ellos activos y dos controlados

EMPRESAS VALOR

Huesitos cumple 50 años con más de 20 millones de barritas anuales fabricadas en Zaragoza

EL TIEMPO

El viernes, aumento generalizado de temperaturas y lluvias localmente fuertes en Andalucía

PREMIOS PLATINO

Francella, Platino de Honor 2026, un galardón que le recuerda "el honor" de ser actor

PREMIO CARLOS V

Aplazada la entrega del Premio Carlos V que recibe Moreno hasta después de las andaluzas

MEDIOS ESPAÑA

'Politico' desembarcará en España este otoño con contenidos digitales en castellano

REDES SOCIALES

Instagram se inspira en la clasificación del cine para restringir el contenido a menores

JOHN IRVING

John Irving: "Trump es un fascista y muchos estadounidenses poco culturizados no lo ven"

MUSEO CIENCIA

El museo de la ciencia Eureka! de San Sebastián evita su cierre.

EFE

nac/amd