Hoy en noticia en España (23.30 horas)

JUICIO ÁBALOS
Carmen Pano dice en el Tribunal Supremo que entregó 90.000 euros en Ferraz de parte de Aldama
El conductor mantiene que la empresaria Carmen Pano llevó dinero a la sede del PSOE
El exjefe de Claudia Montes en Logirail: Koldo me amenazó con que "iban a rodar cabezas"
El PSOE asegura que en el juicio a Ábalos se demostrará que es un partido "limpio"
IRÁN GUERRA
La ministra Sira Rego celebra la movilización de la juventud frente al conflicto palestino
Cuerpo defiende que España tiene "espacio fiscal" para afrontar el impacto de la guerra
España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán que cerró en marzo por la guerra
Albares habla con su homólogo iraní y pide esfuerzo decidido en mantener el alto el fuego
El PP y Vox atacan al Gobierno por agitar el 'no a la guerra' como coartada a sus fracasos
Ester Muñoz, sobre el casco azul retenido: "He estado en controles de tráfico más tiempo"
ESPAÑA EEUU
Sánchez agradece a la UN Foundation que le premie por su liderazgo en temas globales
Sumar pide evaluar el uso de la base de Rota (Cádiz) por EE.UU. y renegociar los acuerdos
PARTIDOS PP
- Feijóo y Ayuso se reunieron para coordinar la estrategia de oposición a Sánchez
PARTIDOS IZQUIERDA
Rufián y Montero piden que ERC y Podemos lideren la unión de la izquierda: Si no nos matan
Irene Montero asegura que Rufián y ella están dispuestos a "hacer equipo" para las elecciones
Yolanda Díaz celebra cualquier medida para "movilizar al electorado progresista"
Sumar valora el acto de Montero y Rufián pero avisa: La unidad no va de personas concretas
ELECCIONES ANDALUCÍA
Abascal pide el voto "con contundencia" a Vox: "No le deis una mayoría absoluta al PP"
PP VOX
Abascal prevé "pronto" el acuerdo en Extremadura y Aragón si Génova "deja de entorpecer"
ACCIDENTE ADAMUZ
Víctimas de Adamuz denuncian falta de coordinación y asistencia" tras el accidente
Transportes asocia los retrasos en atender al Alvia a que 112 no informó de su ubicación
La jueza que investiga el accidente de Adamuz acepta que la Junta se persone el caso
MAYOR OREJA
Mayor Oreja aúna a dirigentes de PPC y Vox en la presentación de su libro en Barcelona
FESTIVAL CANNES
Almodóvar, 'los Javis' y Sorogoyen competirán por la Palma de Oro en Cannes
Almodóvar, "muy contento" y "lleno de esperanza" por llevar 'Amarga Navidad' a Cannes
'Los Javis' se sienten "bendecidos por Lorca" para llegar a la sección oficial de Cannes
Sorogoyen:"Ir a la sección oficial de Cannes es un sueño cumplido y que esté Bardem ayuda"
GOBIERNO EXTREMADURA
El PP da por hecho el acuerdo con Vox para formar gobierno en Extremadura
AEMET CESE
El Gobierno cesa a la presidenta de la Aemet, María José Rallo, a petición propia
ASTILLEROS NAVANTIA
Navantia niega "listas negras" tras las denuncias de dos soldadores atrincherados en Cádiz
PODER JUDICIAL
El Poder Judicial abre expediente a un juez que usó Chat GPT para redactar una sentencia
JUSTICIA GRATUITA
La Abogacía urge a los partidos a acordar una nueva ley de justicia gratuita
ESPAÑA BOTSUANA
Albares recibe a su homólogo botsuano en víspera de la visita del presidente a la Moncloa
VIOLENCIA SEXUAL
El Supremo rebaja de 21 a 13 años las condenas por la violación grupal de Pulpí
SANIDAD CÁNCER
Investigan como homicidio imprudente la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos
SANIDAD EUTANASIA
Aprobada la nueva estrategia de cuidados paliativos pero se pospone el manual de eutanasia
FUERZAS ARMADAS
Defensa no quiere dejar a ningún militar fuera del reconocimiento como profesión de riesgo
TURISMO PERSPECTIVAS
El efecto de la guerra en el turismo español será levemente positivo por efecto refugio
VIVIENDA COYUNTURA
La compraventa de vivienda cae un 0,7 % en febrero y las hipotecas aumentan el 14,3 %
Las plazas en viviendas de uso turístico cayeron un 8,8 % en un año, según Exceltur
SISTEMA PENSIONES
Seguridad Social proyecta un gasto en pensiones del 14 % del PIB al año entre 2022 y 2050
CAMPAÑA RENTA
Hacienda recibe dos millones de declaraciones de la renta en dos días de campaña
Hacienda recibe 1,8 millones de declaraciones de la renta en un día y medio de campaña
EXPLOTACIÓN LABORAL
Siete detenidos por explotar y humillar a trabajadores extranjeros en centros de llamadas
RENFE AUTOBUSES
El Tribunal Administrativo paraliza cautelarmente la filial de autobuses de Renfe
BAJAS LABORALES
La Xunta defiende que las unidades para controlar bajas están en sus competencias
ENFERMEDAD ELA
Unzué celebra que las ayudas de la ley ELA comiencen a llegar a las comunidades
AFGANISTÁN MUJERES
La periodista y activista Khadija Amin: "Europa ha abandonado a las mujeres de Afganistán"
PESTE PORCINA
Cataluña confirma once nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes
JUICIO ASESINATO
Fiscalía pide 17 años de prisión para un hombre acusado de matar a su vecino en Barcelona
TRIBUNALES ASESINATO
La madre de Lucas acusa a su pareja de obligarla a ocultar su muerte con un cuchillo
SUCESOS APUÑALAMIENTO
Un menor en estado crítico al ser apuñalado en Villanueva de la Cañada (Madrid)
INCENDIOS FORESTALES
Cantabria reduce a tres los incendios, después de registrar 152 desde el inicio de abril
Asturias registra seis incendios forestales, cuatro de ellos activos y dos controlados
EMPRESAS VALOR
Huesitos cumple 50 años con más de 20 millones de barritas anuales fabricadas en Zaragoza
EL TIEMPO
El viernes, aumento generalizado de temperaturas y lluvias localmente fuertes en Andalucía
PREMIOS PLATINO
Francella, Platino de Honor 2026, un galardón que le recuerda "el honor" de ser actor
PREMIO CARLOS V
Aplazada la entrega del Premio Carlos V que recibe Moreno hasta después de las andaluzas
MEDIOS ESPAÑA
'Politico' desembarcará en España este otoño con contenidos digitales en castellano
REDES SOCIALES
Instagram se inspira en la clasificación del cine para restringir el contenido a menores
JOHN IRVING
John Irving: "Trump es un fascista y muchos estadounidenses poco culturizados no lo ven"
MUSEO CIENCIA
El museo de la ciencia Eureka! de San Sebastián evita su cierre.
EFE
nac/amd