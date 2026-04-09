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Hacienda recibe 1,8 millones de declaraciones de la renta en un día y medio de campaña

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Madrid, 9 abr (EFE).- La Agencia Tributaria ha recibido 1,82 millones de declaraciones de la renta de 2025 desde el inicio de la campaña el miércoles hasta las 13.00 horas de este jueves, un 8,8 % más que a esa misma hora del pasado año.

Fuentes de la Agencia han precisado que, de las declaraciones presentadas, 399.000 se habían entregado a través del servicio de Renta Directa para liquidaciones que no necesitan modificar el borrador, un 22 % más, y 302.000, a través de la aplicación móvil, un 27 % más.

El abono de las primeras devoluciones está previsto para este viernes.

La campaña de la renta de 2025 arrancó el miércoles con la presentación de declaraciones por internet -podrán presentarse por teléfono a partir del 6 de mayo y de manera presencial, a partir del 1 de junio- y finalizará el 30 de junio.

En estos meses, la Agencia espera recibir 25,25 millones de declaraciones, la mayoría a devolver -15,7 millones, por un importe total de 13.271 millones-. EFE

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