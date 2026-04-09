Guadalajara quiere apurar sus opciones de permanencia en el partido contra Ángel Ximénez

Guadalajara, 9 abr (EFE).- El Sanicentro BM Guadalajara, colista de la liga Asobal, quiere apurar sus opciones de permanencia en el partido que juega este viernes contra el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, que afronta con la necesidad de sumar como local ante un rival directo.

"Mientras haya opciones el equipo tiene que seguir luchando y tiene que seguir creyendo, nos quedan siete finales y tenemos en casa partidos con rivales directos, como el de mañana", ha dicho el entrenador del Sanicentro BM Guadalajara, antes del partido que se disputará en el pabellón David Santamaría, en el que se enfrenta a un rival directo que está a dos victorias de distancia al que deben acercarse para optar a la salvación.

El conjunto morado continúa trabajando para recuperar efectivos cuanto antes, que puedan ayudar a conseguir los resultados que se les están resistiendo en el tramo final de competición.

Enfrente estará un Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil que llega a Guadalajara con sus dos últimos fichajes, que llegaron esta semana para reforzar la plantilla pontana, que a juicio de Requena van a ayudar bastante al conjunto andaluz, que con ocho primeras líneas tiene más rotación en primera línea.

Asimismo, ha dicho: "Creo que con Toni Malla como entrenador Puente Genil está compitiendo bien, dejando sensaciones bastante buenas", y ha añadido: "Tienen a veteranos como Pablo Simonet, jugadores con la flecha para arriba como Estepa, o una portería que como podría tener el día, con De Hita o César Bombom".

También "están defendiendo bastante intenso, yendo todos a una, sabiendo la importancia de cada encuentro, igual que nosotros", ha recalcado el técnico del Guadalajara, que ha augurado: "Va a ser un partido complicado".

Por su parte, el lateral almeriense Juan Jodar ha hecho hincapié en la importancia de aprovechar el factor cancha en un partido que puede marcar el devenir inmediato del equipo, y al respecto ha aseverado: "Vamos a salir a muerte, sabemos que si no puntuamos se nos va a poner muy complicada la cosa y hay que salir a darlo todo".

En el Sanicentro BM Guadalajara continúan las bajas de Fekete y Velasco, y son duda aún Gorostidi y Marcos Dorado, el resto de la plantilla se pondrá mañana viernes a disposición de su entrenador para ser de la partida. EFE

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