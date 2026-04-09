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Gabriel Rufián e Irene Montero debaten hoy en Barcelona sobre el futuro de la izquierda

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Barcelona, 9 abr (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero protagonizarán este jueves un acto en Barcelona en el que abordarán el debate sobre el futuro de la izquierda en España.

El coloquio se celebrará en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) y arrancará a las 18:30 horas.

Lo moderará el exdirigente de Podemos y Catalunya En Comú Xavier Domènech y lleva por título 'Què s'ha de fer?' ('¿Qué hay que hacer?').

El encuentro llega en pleno debate sobre cómo deben articularse las izquierdas de cara a las próximas elecciones generales, y con la propuesta de Rufián de lanzar una candidatura "plurinacional" sobre la mesa.

En los últimos meses, el republicano ha planteado un frente común de fuerzas como ERC, BNG, Bildu, MÉS, Compromís, Sumar y Podemos como fórmula para reeditar un gobierno de coalición con el PSOE y evitar uno del PP y de Vox.

Sin embargo, la dirección de su formación ha cerrado la puerta a esta propuesta con el argumento de que ERC es un partido catalán que "tiene representación en Cataluña" y no va a renunciar a sus siglas.

"ERC, el BNG o Compromís ya representan todo lo que tienen que representar. Les deseo mucha suerte a los partidos españoles", dijo este martes el líder de ERC, Oriol Junqueras, que no acudirá a la cita por "temas de agenda".

Sí que acudirán, en representación de la cúpula de ERC, el secretario general adjunto del partido, Oriol López, y la vicesecretaria general republicana del área Mundo del Trabajo, Laura Pelay.

Dentro de ERC, Rufián cuenta con el apoyo del exportavoz en el Congreso Joan Tardà, quien se ha pronunciado a favor de una candidatura unitaria de izquierdas, tanto en el Congreso como en el Parlament, y ha pedido a la dirección del partido convocar una consulta a las bases al respecto.

Es la segunda vez que Rufián se sienta con un dirigente de la izquierda española a debatir sobre el futuro del espacio a la izquierda del PSOE. Ya lo hizo en Madrid con el diputado autonómico Emilio Delgado, de Más Madrid, el pasado mes de febrero.

Por su parte, Montero llega a Barcelona después de que Podemos haya cerrado un acuerdo 'in extremis' para formar parte de la candidatura Por Andalucía, la coalición de izquierdas que lidera el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, para las elecciones del 17 de mayo.

Andalucía será, junto a Extremadura, la única comunidad autónoma donde Podemos y las fuerzas que integran Sumar han concurrido juntas tras su ruptura en el Congreso y el paso de los morados al grupo mixto.

En Cataluña, Podem Catalunya no concurrió a las elecciones de 2024 y Comuns se presentó en solitario. Desde entonces, voces del espacio como Jéssica Albiach, Ada Colau o Gerardo Pisarello han abogado por volver a tender puentes entre ambos espacios.

Entre los asistentes previstos al acto de esta tarde figura la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, según han indicado a EFE fuentes de la formación morada.

Por parte de Podem Catalunya, acudirán al coloquio su coordinadora general, María Pozuelo, junto a varios miembros de la dirección y concejales del partido.

Fuentes de Comuns aún no han avanzado quienes acudirán a la cita de este jueves, pero sí concretan que habrá "seguro" alguien de la dirección.

En cuanto a Colau, ella misma explicó que no podía asistir al acto por motivos de agenda, si bien mostró su "disponibilidad" para participar en encuentros similares en el futuro. EFE

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