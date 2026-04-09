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Felipe VI recuerda que sólo sobre el Derecho puede sostenerse una paz duradera

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Madrid, 9 abr (EFE).- El rey ha recordado este jueves que sólo sobre el Derecho puede sostenerse una paz duradera y ha asegurado que seguir siendo la vanguardia de la defensa de los derechos humanos no es una opción para la UE, sino una exigencia.

Felipe VI ha presidido la conmemoración del 60 aniversario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, un acto celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Ha sido la primera ocasión en la que Felipe VI acude a esta Universidad, según ha reconocido en su discurso, una ocasión que ha aprovechado para firmar en el libro de honor de la Facultad de Derecho.

En su discurso ante profesores y alumnos en el Aula Magna de esta facultad, donde ha sido recibido con un largo aplauso, el rey ha destacado estos dos pactos como los instrumentos que dieron obligación jurídica a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hasta entonces eran "aspiraciones éticas", y cuya vigencia ha reafirmado con este acto, ya que encarnan "la convicción de que sólo sobre el Derecho puede sostenerse una paz duradera".

El jefe del Estado ha llamado a reflexionar sobre la aplicación de estos pactos de 1966 en el mundo actual, atravesado por conflictos, tanto en Oriente Próximo como en distintas regiones de África y Asia y en Europa, además de por el terrorismo, las crisis humanitarias, los desafíos medioambientales y retos éticos y tecnológicos que plantea la IA.

Desafíos ante los que reafirmar el Derecho y la Carta Internacional de Derechos Humanos "como piedra angular de la convivencia es en la actualidad más necesario que nunca", ha subrayado el monarca.

Por eso, ha señalado, la UE y sus estados miembros "deben seguir siendo vanguardia en la defensa de los Derechos Humanos, de su vigencia y de su universalidad".

"No se trata de una opción sino de una exigencia ligada a nuestra identidad y derivada de los claroscuros de nuestra historia", ha indicado Felipe VI, que ha recordado el papel activo de España como miembro del Consejo de Derechos Humanos con una atención creciente a ámbitos como la discapacidad, la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos digitales.

El rey ha vuelto a rememorar al jurista Francisco Tomás y Valiente que fue su profesor en la Universidad Autónoma, asesinado por ETA y a cuyo homenaje asistió recientemente, y ha citado una frase suya sobre los derechos humanos: "El respeto de los derechos humanos es el mínimo ético que, asumido democráticamente, permite la construcción de fórmulas de convivencia pacífica".

En el acto, al que ha asistido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, han participado también el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; el rector de la Facultad de Derecho, José Manuel Almudí, y la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, además de otros catedráticos del centro. EFE

(foto) (vídeo)

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