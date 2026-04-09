Feijóo y Ayuso se reunieron para coordinar la estrategia de oposición a Sánchez

Madrid, 9 abr (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvieron el martes un desayuno de trabajo para hablar sobre las prioridades de la región y la estrategia conjunta para hacer oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha informado el PP este jueves en un comunicado en el que se detalla que en el encuentro participaron varios miembros del equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ayuso, junto con los consejeros que integran su Ejecutivo, compartieron con Feijóo las prioridades estratégicas de la Comunidad de Madrid y le trasladaron las principales necesidades de la región.

Estas, señala el texto, siguen "sin ser atendidas" por parte de un Gobierno "empeñado en convertir a los madrileños en rehenes de las prácticas de ajuste de cuentas con las que el PSOE les castiga por su falta de apoyo electoral en la región".

Este tipo de reuniones, señala Génova, se producirán en términos similares con representantes de otros gobiernos del PP en toda España. EFE