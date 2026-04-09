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Feijóo, tras las informaciones sobre el accidente de Adamuz y el apagón: "Pagas más, recibes menos"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves, tras las últimas revelaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero y sobre el apagón del 28 de abril, que en España los ciudadanos pagan más impuestos pero reciben menos servicios.

"Pagas más, recibes menos", ha afirmado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', en el que se ha hecho eco de la información acerca de que nuevos audios confirman que Red Eléctrica sabía tres meses antes del apagón que el sistema fallaba.

Además, Feijóo alude al informe de la Guardia Civil --presentado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2-- que confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz, causando la tarde del domingo 18 de enero el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos.

Este miércoles, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, exigieron de nuevo la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por entender que hubo una "negligencia continuada con resultado de muerte". "¿Cuántos muertos merecen un cese o una dimisión según Pedro Sánchez?", preguntó Bravo.

Feijóo ya cargó duramente este miércoles contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de "sacar" dinero a los españoles con su "infierno fiscal" pero luego los servicios públicos funcionan peor, España tiene la mayor tasa de pobreza infantil de la UE y los jóvenes no pueden independizarse hasta pasados los 30 años.

"La decadencia en España ha ido creciendo al mismo ritmo que los impuestos. Es el mundo al revés", aseveró el presidente del PP en la clausura del acto "Pagas más, recibes menos: contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez" que organizó la formación en Madrid.

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