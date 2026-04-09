Exdirectivo de Logirail denuncia que recibió llamadas de Koldo "amenazando" por el presunto maltrato que recibía Montes

Enrique Martínez, exgerente de la empresa pública Logirail, ha asegurado este jueves en el Tribunal Supremo que recibió dos llamadas del exasesor ministerial Koldo García "amenazando" después de que Claudia Montes, relacionada con el exministro José Luis Ábalos y trabajadora de Logirail, se quejara de malos tratos en la empresa.

En su declaración como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas --en el que están acusados Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama--, Enrique Martínez ha manifestado que las llamadas del exasesor se dirigían "a la directiva de Logirail, diciendo que se le estaba tratando mal" a Montes, y que "iban a rodar cabezas".

A preguntas de la abogada del exasesor, Leticia de la Hoz, Martínez ha explicado que no le constaba una situación de acoso laboral, si bien conocía su descontento por la oficina en la que se le había situado.

Por su parte, el abogado del PP, Alberto Durán, que lidera la acusación popular, ha querido saber si le constaba que su cese de Logirail en 2021 pudo tener relación con el apercibimiento que hizo a Montes por no ir a su puesto de trabajo.

Martínez ha señalado que el motivo que se le trasladó "era que el director gerente, Óscar Gómez Barbero, no estaba de acuerdo" con sus actuaciones.

No obstante, ha aclarado que él no le abrió expediente a la mujer, que eso se hacía "desde Madrid", pero sí que habló con ella por teléfono. Según su relato, ella "justifica que Koldo le ha dicho que no hace falta que vaya a trabajar"

"De momento no sabía quién era Koldo, y ella me explica que, bueno, que es alguien del ministerio y que le dice que no necesita ir a trabajar. Yo le digo entonces que, por favor, me lo mande por escrito, porque yo tengo orden de entregarle ese expediente disciplinario", ha manifestado.