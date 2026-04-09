España, en el grupo A del Europeo sub-17 con Estonia, Bélgica y Croacia

Redacción deportes, 9 abr (EFE).- La selección española sub-17 quedó encuadrada en el grupo A de la fase final del Europeo sub-17 junto a la anfitriona Estonia, Bélgica y Croacia, según el sorteo celebrado esta mañana en el Lillekula Staadion de Tallín.

El conjunto de Sergio García tendrá que luchar ante los anfitriones, el cuadro belga, único que ha ganado los seis partidos clasificatorios, y Croacia, presente en tres de las cuatro últimas ediciones del torneo continental.

España, mientras tanto, fue local en la ronda 1 y ganó a Andorra (3-0), Letonia (5-0) y Dinamarca (4-0); y en la segunda fase derrotó a la ainfitriona Irlanda del Norte (2-0) y a Escocia (3-0) y empató con Turquía (0-0).

Por otro lado, el grupo B quedó compuesto por Montenegro, Francia, Italia y Dinamarca.

El Europeo sub-17, torneo que España no gana desde 2017 en Croacia al superar en la tanda de los penaltis de la final a Inglaterra, se disputará entre el 25 de mayo y el 7 de junio. EFE