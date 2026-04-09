Espana agencias

El PSOE ve "indecente" que el PP haga "chistes" con la retención de un soldado español por parte de Israel

Guardar
Imagen TSWZ6WITCJH6HPDO7URMVRVL5M

El PSOE considera "inaceptable" e "indecente" la declaración de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que comparó la detención de un soldado español por parte de Israel con un control de tráfico y le reprocha que haga "chistes" con un asunto de esta naturaleza.

Para el PSOE, el PP "frivoliza" con este incidente que se ha producido en plena escaldad del conflicto entre Israel y Líbano. "Un soldado español, retenido por Israel mientras cumplía una misión de paz de Naciones Unidas. Y eso le da para hacer una broma a los del PP", afean desde Ferraz en un comunicado.

De este modo responden a las palabras de Muñoz, que este mismo jueves restó importancia al asunto afirmando que ella ha estado "en controles de tráfico" donde la han tenido "bastante más tiempo retenida" del que el 'casco azul' español pasó bajo custodia de Israel.

Los socialistas han mostrado su indignación con estas palabras, lamentando que España "no se merece una oposición así". "Un partido que no condena la guerra sin matices, que mira hacia otro lado cuando se violan los derechos humanos y que hace chistes cuando Israel retiene a un militar español. ¿Para qué sirve el PP de Feijóo?", cuestionan.

A su juicio, los 'populares' solo se dedican a "bloquear y obstaculizar" y no están "del lado de España ni de sus Fuerzas Armadas" cuando, señalan, más lo necesitan.

Este mismo jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió a Muñoz que "no frivolice" con la detención del militar español y aseguró que "por respeto debería callarse".

Este martes Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano (FINUL) que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y retuvo a un militar de nacionalidad española durante "menos de una hora". Fue liberado después de que España trasladase "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como al gobierno de Tel Aviv, según reveló la ministra.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alex Aranburu se impone en el muro de Galdakao y Seixas aumenta ventaja en la general

Infobae

Unos 60 proyectos editoriales participarán en la Feria Itinerante del Libro Migrante

Infobae

El juez pide informes de atención psicosocial y psiquiátrica a la denunciante del ex-DAO

Infobae

El cambio climático preocupa al 73% de los españoles y afecta al 61% en su vida cotidiana

Infobae

Baréin arresta al capitán de la selección de baloncesto en medio de campaña contra chiíes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez que investiga la presunta agresión sexual del exDAO pide informes psicosociales y psiquiátricos de la denunciante

El juez que investiga la presunta agresión sexual del exDAO pide informes psicosociales y psiquiátricos de la denunciante

La empresaria Carmen Pano confirma entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE, pero se lía con cantidades, entregas y “emisarios”

Este es el sueldo de un agente de la Guardia Civil en 2026: varía según la unidad, el destino y la situación personal

PP y PSOE se enredan con el ‘casco azul’ español retenido por Israel: “He estado en controles de tráfico más tiempo retenida”

Israel califica de “eterna desgracia” que España reabra su embajada en Irán: “Van de la mano, sin pudor”

ECONOMÍA

La CNMV detecta que uno de cada diez ‘finfluencers’ vulnera las normas al aconsejar sobre inversiones y les amenaza con sanciones

La CNMV detecta que uno de cada diez ‘finfluencers’ vulnera las normas al aconsejar sobre inversiones y les amenaza con sanciones

Podrías estar descansando menos tiempo de lo que realmente te corresponde: esto es lo que dice el Tribunal Supremo acerca de la jornada laboral

Un fondo buitre pretende embargar 74 millones de euros a la Selección Española de Fútbol durante el Mundial 2026

Trabajar en España ‘penaliza’ fiscalmente, según la OCDE: recomienda menos impuestos al empleo y una subida del IVA

Era el candidato ideal, pero perdió el trabajo como director financiero en Duolingo por tratar mal al taxista: “Es mejor tener un hueco vacío que un imbécil”

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo