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El presidente de Canarias dice que igual es el momento de que Aena cambie de presidente

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Madrid, 9 abr (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a reclamar este miércoles la participación directa en la gestión de los aeropuertos de la comunidad y ha afirmado que igual es el momento de cambiar al presidente de Aena, Maurici Lucena, por otro responsable que "defienda más lo público".

Clavijo ha hecho esta afirmación en un desayuno informativo en Madrid, en el que ha recalcado que, tal y como recoge el estatuto de autonomía canario, los aeropuertos son infraestructuras estratégicas para las islas y por donde mayoritariamente entran los turistas, su principal fuente de riqueza.

Por eso, ha subrayado que no tiene sentido que Aena "castigue" al archipiélago con una subida de tarifas "para invertir en Brasil" y ha insistido en la necesidad de que Canarias participe en la toma de decisiones, como ocurre con las autoridades portuarias, y que no se adopten de manera centralizada "atendiendo a otros intereses que desde luego no son los del territorio".

Durante el desayuno, le han recordado que Maurici Lucena ya se negó rotundamente a ello "en defensa de los intereses de los accionistas privados", a lo que Clavijo ha respondido que Aena es una empresa con mayoría de capital público.

"Me parece muy bien que el presidente de Aena defienda los intereses de los accionistas privados. Igual es el momento de que el Gobierno de España lo cambie para que defienda más lo público", ha dicho. EFE

(Foto)

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