Espana agencias

El PP dice que no sabe si habrá antes pacto con Vox en Extremadura o en Aragón: "Sí puedo asegurar que habrá gobiernos"

Guardar
Imagen 4XL5KZSVVFDXHL54O5RQFWPSR4

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha garantizado este jueves que su partido no va a "parar" hasta que se llegue a un acuerdo con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y se ha mostrado convencida de que "habrá gobiernos" en esas autonomías porque "no hay otra alternativa".

"Lo que sí le puedo asegurar es que va a haber gobiernos. Y no sé si será antes el de Extremadura o será después el de Aragón, pero lo que sí es que habrá gobiernos de derechas", ha declarado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Al ser preguntada por el estado de esas negociaciones --a primeros de mayo expira el plazo y si no hay pacto se disolverán las Cortes en Extremadura y Aragón y se convocarán elecciones--, Muñoz ha señalado que las negociaciones tienen "tiras y aflojas", pero cree que llegarán a un pacto.

"Yo estoy convencida que habrá gobiernos estables porque es lo que han pedido los ciudadanos y estoy convencida que va a ser así", ha enfatizado, para añadir que su partido desde el "minuto uno" ha apostado por ese pacto con Vox.

Muñoz ha señalado que el partido de Santiago Abascal ha ido ofrecido "distintas opiniones en distintos momentos". Así, ha asegurado que "primero dijo que la culpa de no llegar a acuerdos era de los presidentes autonómicos" y "ahora le echa la culpa" a la dirección nacional del PP. A su entender, "parece como que le incomoda entrar en los gobiernos".

"HAY MAYORÍAS DE DERECHAS" EN ESAS CCAA

La dirigente del PP ha subrayado que "hay mayorías de derechas en las comunidades autónomas" que han tenido elecciones y "los ciudadanos no quieren gobiernos de izquierdas". Por eso, ha dicho que su responsabilidad es dar gobiernos "estables" y "con medidas de derechas" a esas autonomías.

Por eso, ha dicho que la prioridad del PP sigue siendo la misma y no va a "parar" hasta que lleguen a un acuerdo. "La prioridad para el Partido Popular son los españoles, por encima de nuestras ideas está España y, por encima de los intereses partidistas de cada uno. No vamos a cejar en nuestro empeño, cueste lo que cueste y hasta el minuto final", ha garantizado.

En cuanto a si cree que se va a cerrar antes el Gobierno en Extremadura que el de Aragón --después de que este miércoles se celebrara una reunión formal en Zaragoza entre las delegaciones de ambos partidos--, Muñoz ha dicho desconocerlo pero ha añadido que ella lo que sí puede asegurar "es que va a haber gobiernos" en esas regiones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nevenka Fernández lamenta la soledad las víctimas: el silencio es el aliado del acosador

Infobae

Detenido por matar en Maspalomas a un turista que lo contactó por una aplicación de citas

Infobae

Ester Muñoz, sobre el casco azul retenido: "He estado en controles de tráfico más tiempo"

Infobae

La jueza que investiga el accidente de Adamuz rechaza la personación de Ouigo en la causa

Infobae

Nao Albet y Marcel Borràs se atreven en el Lliure con una ópera de cine, 'Los Estunmen'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y PSOE se enredan con el ‘casco azul’ español retenido por Israel: “He estado en controles de tráfico más tiempo retenida”

PP y PSOE se enredan con el ‘casco azul’ español retenido por Israel: “He estado en controles de tráfico más tiempo retenida”

Israel califica de “eterna desgracia” que España reabra su embajada en Irán: “Van de la mano, sin pudor”

La Policía Nacional desmantela una red que explotaba laboralmente a personas extranjeras y empleaba castigos humillantes como lanzar tartas a la cara por bajas ventas

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

El chófer de Carmen Pano declara que llevó “tacos de billetes” de casa de la empresaria a la oficina de Aldama y de ahí a la sede del PSOE: “Iban en una bolsa transparente”

ECONOMÍA

El régimen de China sitúa a España como socio prioritario e impulsará la entrada de productos españoles en su mercado en 2026

El régimen de China sitúa a España como socio prioritario e impulsará la entrada de productos españoles en su mercado en 2026

Los trámites imprescindibles que tienes que hacer si te vas a mudar: desde empadronarse hasta actualizar el DNI

Comprar en Shein, Temu o AliExpress ya no será tan barato: así cambiará el precio de tus pedidos a partir de julio

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

Abrir el correo electrónico de un familiar o “amenazar de broma” a alguien por mensaje: estos cinco comportamientos pueden tener varios años de prisión

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo