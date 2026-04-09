El ordenador cuántico de Euskadi investigará nuevas terapias contra el alzhéimer

Vitoria, 9 abr (EFE).- La investigación sobre nuevas terapias para combatir el alzhéimer y el desarrollo de futuros fármacos para tratar esta enfermedad podrían recibir un impulso "revolucionario" con la utilización del ordenador cuántico de Euskadi.

Inaugurado en octubre del año pasado en San Sebastián, el IBM Quantum System Two es uno de los pocos ordenadores de este tipo del mundo y el Gobierno Vasco quiere priorizar su aplicación directa en el ámbito de la salud.

Así, este proyecto, fruto de una alianza estratégica internacional entre Basque Quantum, el Departamento de Salud, Osakidetza e IBM Cleveland Clinic, es la primera estrategia sanitaria en Euskadi que aplicará la computación cuántica para identificar nuevas dianas terapéuticas, claves en el desarrollo de futuros fármacos para tratar el alzhéimer.

El Gobierno Vasco espera que este proyecto sitúe a Euskadi en la élite de la biomedicina con una primera investigación sobre una enfermedad en la que intervienen miles de genes y procesos biológicos, por lo que resulta "extremadamente difícil" analizar todas estas interacciones con los métodos informáticos tradicionales.

Por ello, Salud empleará algoritmos cuánticos, una tecnología emergente capaz de procesar y analizar grandes cantidades de datos biológicos con una capacidad de cálculo sin precedentes.

El equipo del Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia está preparando algoritmos cuánticos específicos para identificar dianas terapéuticas y validarlas posteriormente en organoides cerebrales.

Estos son pequeños modelos de tejido desarrollados en el laboratorio a partir de células de los propios pacientes, lo que permite observar en un entorno real y personalizado si los tratamientos propuestos son efectivos, ha informado este jueves el Departamento de Salud.

La información obtenida en el laboratorio servirá para reentrenar y perfeccionar los algoritmos, lo que creará un ciclo de mejora continua entre la tecnología y la biología.

El IBM System Two es el sistema cuántico modular más avanzado del gigante informático, el primero de sus características instalado en Europa y el segundo fuera de los Estados Unidos, junto al de Kobe (Japón). EFE