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El olímpico Diego Domínguez, junto a Manuel Fontán, no falla en el selectivo nacional

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Pontevedra, 9 abr (EFE).- El palista Diego Domínguez, medalla de bronce en la prueba de C2 500 m en los Juegos Olímpicos de París 2024, sacó este viernes su billete para las Copas del Mundo de Szeged (Hungría) y Brandemburgo (Alemania) tras imponerse, formando pareja con Manuel Fontán, en el selectivo nacional que se disputó esta mañana en Verducido (Pontevedra).

El deportista del Club Fluvial de Lugo inicia una nueva etapa con su compañero de club después de lograr la ‘chapa’ olímpica en París junto a Joan Antoni Moreno. En Verducido, los deportistas del Fluvial de Lugo se impusieron con claridad a la pareja de Daniel Grijalba y Adrián Sieiro (Club Náutico O Muiño) y la formada por Cayetano García de la Borbolla y Martín Jácome (E.P. Ciudad de Pontevedra).

La primera jornada del selectivo, en la que se decidirán buena parte de las embarcaciones que representarán a España en la Copas del Mundo de este año, estuvo marcada por el dominio del piragüismo gallego.

La prueba femenina de C2 500 finalizó con el triunfo de María Moreno y Viktoriia Yarchevska (1:55,84). La embarcación formada por Claudia Couto y María Corbera terminó en segunda posición con 1:58,63, asegurando también su presencia internacional, mientras que Elena Gómez Millán y Ana Cantero ocuparon el tercer puesto con un registro de 2:01,58.

En el K2 500 femenino, la victoria fue para Lucía Val y Bárbara Pardo, que cruzaron la meta en 1:43,31 tras una final muy igualada. La segunda posición fue para Carolina García y Nerea García, mientras que Miriam Vega y Laia Pelachs serían terceras con 1:47,43.

La jornada terminó con la final de K2 500 masculino, en la que Adrián del Río y Rodrigo Germade lograron la victoria con un tiempo de 1:29,70. La segunda posición fue para Enrique Adán y Carlos García (1:30,13), mientras que Alberto Llera e Íñigo Peña finalizaron terceros con 1:31,17. EFE

dmg/jap

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