El médico detenido en Gran Canaria usaba una excusa estética para manosear a sus pacientes

Las Palmas de Gran Canaria, 9 abr (EFE).- El médico detenido en Gran Canaria por doce presuntas agresiones sexuales utilizaba con las mujeres que pasaban por su consulta la excusa de que tenía una clínica estética para hacerles una auscultación de pecho, lo que rápidamente derivaba en un "manoseo".

En el auto que dispone su ingreso en prisión preventiva, la juez de Violencia contra la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria al cargo de la causa recoge el relato que hacen las doce denunciantes, cuyo testimonio converge en todos los casos en que el sospechoso acababa tocándoles los pechos y los glúteos, aunque hubieran acudido a su consulta por un dolor de garganta o para tramitar una baja laboral.

En cinco pasajes de la resolución, las denunciantes emplean la misma expresión para describir cómo terminaban las exploraciones que el detenido les hacía, con o sin permiso: "las estaba manoseando".

La juez explica, por ejemplo, que una de las pacientes le dijo al médico que se iba a operar el pecho en unos meses, a lo que este contestó "de forma inmediata que se quitase el sujetador y comenzó a hacerle una palpación, que no era normal".

El relato de las testigos (pacientes, enfermeras y compañeras de guardia médica) coincide en otro punto: generalmente el detenido sacaba a colación el hecho de que también se dedicaba a la medicina estética para mostrarles en el móvil fotografías de pechos de mujeres e ir posteriormente a palpar a las pacientes.

Y lo hacía bien con la excusa de que las iba a auscultar por algún síntoma, de que les iba a enseñar cómo explorarse ellas mismas el pecho o de que no le gustaba el resultado de la operación estética que se habían hecho (si era el caso) y las ilustraba para denunciar.

El detenido era un médico que solía preguntar a sus pacientes por cuestiones personales, como si tenían pareja o si vivían solas, y que aplicaba cremas en los pechos y los glúteos sin guantes y de una forma inusual en un profesional sanitario, según recoge el auto.

A una paciente que receló de esa forma de poner cremas, explica la juez, "la convenció (...) diciéndole que ella no se las puede poner, porque requiere una técnica especial y que solo las tiene él".

A otra testigo la tuvo más de una hora en su despacho, "hasta el punto de que su madre tuvo que entrar a ver qué pasaba y enseguida terminó la consulta", detalla el auto de ingreso en prisión.

Una paciente más describe que el detenido le hizo una exploración de pecho de forma convencional, profesional, con la enfermera delante. Sin embargo, en cuanto esta salió de la consulta, "le colocó la mano en la ingle y se quedó bloqueada".

Los episodios que relata la juez tuvieron lugar en centros de salud públicos, en varios casos en servicios de guardia. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha precisado que el detenido ya no trabaja para el Servicio Canario de Sanidad. EFE