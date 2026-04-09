El juicio a Ábalos cierra la semana con la mujer que dijo llevar dinero a la sede de PSOE

Madrid, 9 abr (EFE).- El juicio que sienta en el banquillo por presunta corrupción al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama cierra su primera semana con la declaración de la empresaria que afirma haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE.

La tercera y última sesión de la semana del juicio que celebra el Tribunal Supremo acogerá el testimonio de Carmen Pano y de su hija Leonor, ambas investigadas en la Audiencia Nacional por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos, y también el del hombre que llevó en coche a la primera para realizar, presuntamente, la primera entrega de dinero.

Carmen Pano ha afirmado en varias ocasiones en la Audiencia Nacional que llevó dos bolsas de 45.000 euros cada una a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, por indicación del comisionista Víctor de Aldama, quien sin embargo negó recientemente esta versión.

"Esta señora nunca ha entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz porque yo se los haya dado", dijo Aldama ante el juez que le investiga junto a las empresarias Pano por un supuesto fraude de 182,5 millones de euros de IVA en hidrocarburos entre 2022 y 2024 que le llevó a prisión preventiva poco más de un mes, hasta que salió por colaborar con la Fiscalía en la causa de los contratos de mascarillas.

Este jueves también está citada la empleada con la que se reunió dos veces el hermano de Koldo García en República Dominicana, según el fiscal para recoger un total de 20.000 euros de Aldama que irían destinados a Ábalos y su asesor.

Él en el juicio lo negó; dijo que viajó al país por otros motivos y que Aldama le pidió el "favor" de recoger un sobre con documentación que no abrió porque no es "chismoso" y que ya en España entregó al conductor del empresario.

Otro de los testigos que escuchará el tribunal será un asesor de Hacienda a quien, según la causa, Carlos Moreno, que fue jefe de gabinete de la exministra María Jesús Montero, habría trasladado la "petición" de Víctor de Aldama para que se aplazase la deuda tributaria de una de sus empresas.

Según la acusación popular que lidera el PP, Koldo García habría intervenido para que Carlos Moreno se reuniese con Aldama, quien afirmó que llegó a darle 25.000 euros en un bar cercano al Ministerio tras pedirle el asesor que tuviese un "detalle" con él. El jefe de gabinete lo ha negado en varias ocasiones.

Con sus declaraciones, el Tribunal Supremo pondrá fin a la primera semana del juicio en el que Ábalos afronta una petición de 24 años de cárcel; Koldo García, 19 y medio; y Aldama, 7. Los dos primeros están en prisión provisional. EFE

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