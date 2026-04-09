El juez pide informes de atención psicosocial y psiquiátrica a la denunciante del ex-DAO

Madrid, 9 abr (EFE).- El juez que investiga la presunta agresión sexual del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González a una subordinada ha pedido los informes psicosociales y psiquiátricos realizados a la denunciante.

En una providencia, el juez de la Sección de la Violencia sobre la Mujer plaza 8 de Madrid ha pedido al punto violeta que atendió a la mujer el informe psicosocial que resultó tras la asistencia que le prestaron la psicóloga, la trabajadora social y la asesora jurídica de ese centro.

Asimismo, ha solicitado el informe del médico psiquiatra que atendió a la querellante en una clínica.

El juez, según la providencia a la que ha tenido acceso EFE este jueves, decidirá, una vez que conozca esos informes, si cita o no a los profesionales que los firman.

El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, sostiene que esos informes demuestran las lesiones padecidas por la víctima y refuerzan su declaración ante el juez.

Al término de esa declaración, el juez, de acuerdo con el fiscal, rechazó la petición de la víctima de que se prohíba al ex mando policial comunicarse con ella, una decisión recurrida por la defensa.

En las declaraciones del pasado día 17 de marzo, la inspectora ratificó ante el juez su querella por agresión sexual contra el que era número dos del cuerpo y que dimitió tras la denuncia, mientras que él negó los hechos y atribuyó esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de su subordinada. EFE