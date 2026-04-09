El Gobierno lleva al Congreso su reforma para blindar el aborto en la Constitución

Madrid, 9 abr (EFE).- El Gobierno ha llevado este jueves a la Mesa del Congreso el proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

El objetivo, según han informado fuentes parlamentarias, es que la norma comience su tramitación parlamentaria lo antes posible y agilizar los plazos.

Una vez que la Mesa del Congreso califique la iniciativa será la Junta de Portavoces la que establezca la fecha en que se llevará a pleno donde, previsiblemente, será rechazada por el PP, cuyo apoyo es decisivo para que la reforma salga adelante.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes en segunda vuelta el proyecto de ley de reforma del artículo 43 de la Carga Magna tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado. EFE