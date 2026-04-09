El Friburgo domina y golpea al Celta en la primera parte (2-0)

Friburgo (Alemania), 9 abr (EFE).- Con un golazo del italiano Vincenzo Grifo y otro de Jan-Niklas Beste, el Friburgo noqueó al Celta en la primera parte del duelo que ambos disputan en el Europa-Park Stadion, donde los celestes no generaron ninguna ocasión de peligro y respiraron cuando el remate de Manzambi se estrelló en el poste porque supondría el 3-0. EFE

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