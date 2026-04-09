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El exjefe de Claudia Montes en Logirail: Koldo me amenazó con que "iban a rodar cabezas"

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Madrid, 9 abr (EFE).- Enrique Martínez, exgerente de la zona Norte de la empresa pública Logirail, ha dicho que tras informar a sus superiores de que Claudia Montes no iba a trabajar, recibió dos llamadas del exasesor Koldo García amenazándole con que "se estaba tratando mal a esta mujer" y que "iban a rodar cabezas".

Martínez ha testificado este jueves en la tercera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro Jose Lus Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas en la pandemia en el Ministerio de Transportes.

En su declaración, Martínez, que era el jefe directo de Claudia Montes en la oficina de Oviedo de Logirail, ha relatado que ella "se presentó el primer día al trabajo, pero no estaba conforme con el sitio donde iba a trabajar y entonces dejó de venir".

Acto seguido, lo puso en conocimiento del entonces director gerente José Ángel Menéndez, cuyo testimonio de este miércoles coincide con el de Martínez, y se decidió abrir un expediente porque llevaba más de ocho días sin ir a trabajar, aunque ella lo justificó porque "no lo consideraba acorde al trabajo que iba a desarrollar".

Desde Madrid, ha continuado, le dijeron que la llamara para comunicarle que la iban a enviar un expediente con posibilidad de despido. "Cuando la llamo, ella me justifica que el señor Koldo le ha dicho que no tenía que ir a trabajar", ha recordado y cómo él no sabía quien era Koldo, le pidió que le mandara eso por escrito.

Y fue entonces cuando le llamó el exasesor: "Recibí dos llamadas, amenazándome, amenazando a la directiva de Logirail, que se le estaba tratando mal a esta señora y que iban a rodar cabezas".

Pero poco después, el director gerente fue cesado, a Montes se le hizo "un contrato nuevo" en el que "se le mejoran las condiciones" y entonces dejó de depender directamente de Martínez, a quien no le consta ninguna denuncia por acoso laboral del que habló Montes. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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