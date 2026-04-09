Espana agencias

El español Aleix Espargaró sufre una fuerte caída en pruebas privadas de Honda en Sepang

Guardar

Redacción deportes, 9 abr (EFE).- El español Aleix Espargaró, piloto probador del fabricante japonés Honda, ha sufrido una fuerte caída mientras realizaba unas pruebas privadas para su departamento de competición Honda Racing Corporation (HRC) en el circuito malasio de Sepang.

El mayor de los hermanos Espargaró fue trasladado al centro médico 'Aurelius Hospital Negeri Sembilan', en el que se apreció la fractura de 'cuatro vértebras', con la posibilidad de tener que someterse a una 'cirugía', según explica Aleix Espargaró en su cuenta de la red social de Instagram, en la que tranquiliza a sus seguidores al confirmar que no existen 'daños en la médula espinal', y ya se encuentra de regreso a casa.

"El martes, durante los entrenamientos aquí en Sepang, sufrí una caída muy fuerte. Sufrí varias contusiones y cuatro vértebras fracturadas, aunque por muy poco, y, afortunadamente, no afectaron a la médula espinal", explica Aleix Espargaró en su cuenta de la red social.

"Tras unos días en el Hospital CU Aurelius, donde me han tratado increíblemente bien, ahora puedo volar a casa con Laura, que ha venido al rescate desde el otro lado del mundo (una vez más, y ya he perdido la cuenta…) y allí evaluaremos si es necesaria una intervención quirúrgica en Quirón Dexeus", continúa el piloto probador de HRC. EFE

Últimas Noticias

Clavijo: Madrid y Barcelona también costearán la visita del papa "en especie o con dinero"

Infobae

El exjefe de Claudia Montes en Logirail: Koldo me amenazó con que "iban a rodar cabezas"

Infobae

Greenpeace documenta contaminación por la mina de Aznalcóllar 28 años después del vertido

Infobae

Feijóo y Ayuso se reunieron para coordinar la estrategia de oposición a Sánchez

Infobae

El chófer de Carmen Pano asegura que vio a la empresaria bajar en Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes"

El chófer de Carmen Pano asegura que vio a la empresaria bajar en Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

El chófer de Carmen Pano declara que llevó una bolsa con billetes de casa de la empresaria a la oficina de Aldama y de ahí a la sede del PSOE

La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tiene antecedentes por malos tratos

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

ECONOMÍA

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

Abrir el correo electrónico de un familiar o “amenazar de broma” a alguien por mensaje: estos cinco comportamientos pueden tener varios años de prisión

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Esto es lo que te pueden subir el alquiler cuando se termine tu contrato, según una experta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo