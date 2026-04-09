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El Elche espera el regreso de Héctor Fort para el partido ante el Atlético

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Elche (Alicante), 9 abr (EFE).- El Elche espera recuperar a su lateral Héctor Fort, lesionado desde finales del pasado año tras ser operado en el hombro, para el encuentro del 22 de abril ante el Atlético de Madrid, según confirmó este jueves el entrenador, Eder Sarabia.

El jugador catalán, cedido por el Barcelona, se lesionó en la última jornada del año, antes del parón navideño, en la acción posterior a notar un gol tras ser trabado por un jugador rival y caer en mala posición.

Tras ser operado, Fort llevó a cabo casi toda la recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del Barcelona hasta su regreso a Elche hace dos semanas.

Héctor Fort ha participado con relativa normalidad en las últimas sesiones de entrenamiento, si bien el Elche espera la autorización final del Barcelona para poder contar con el jugador.

Sarabia, por primera vez, puso fecha al posible regreso del lateral y afirmó que el club ya valora “acortar los plazos” de su recuperación.

El técnico, que nunca suele poner como excusa las lesiones de jugadores, admitió que la lesión del catalán le hizo “mucho daño” a su equipo al llegar en un momento delicado de la competición y sin efectivos para esa posición.

Sarabia también se pronunció sobre el retraso en la vuelta del congoleño Grady Diangana, lesionado con su selección.

“Nos alegramos de la clasificación por él, pero como club tomaremos algunas decisiones”, dijo en alusión a que el jugador retrasara su regreso por participar en los festejos de clasificación para el Mundial. EFE

pvb/cta/cmm

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