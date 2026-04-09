El efecto de la guerra en el turismo español será levemente positivo por efecto refugio

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Madrid, 9 abr (EFE).- La alianza turística Exceltur avanza un efecto positivo de la inestabilidad en Oriente Medio en el sector por la percepción de España como refugio, lo que sumará algo más de 4.300 millones de euros, aunque este efecto se verá muy matizado por los impactos de la incertidumbre sobre los viajes (4.000 millones).

En una rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, y el director de Proyectos Estratégicos, Carlos Romero, han destacado que pese a la inestabilidad el sector crecerá en España en torno a un 2,5 %, algo por encima de su anterior proyección por ese impacto neto ligeramente positivo.

En un escenario de guerra en Oriente Medio corta y acotada territorialmente, la estimación de la alianza recoge que la percepción de España como destino refugio añadirá 2 puntos de PIB turístico al crecimiento de 2026 (4.239 millones de euros), que compensará en buena medida el efecto de pérdida de 1,9 puntos (4.045 millones) asociado a los impactos económicos sobre los viajes y el gasto turístico.

La zona de conflicto en Oriente Medio y su área de influencia del Mediterráneo Oriental es un destino turístico de relevancia, que en 2025 visitaron 181 millones de turistas, de los que 46,9 millones procedían de mercados europeos. Una parte de ellos, que no cuantifica Exceltur, podría recalar en España.

No obstante, si ese escenario de guerra corta no se produjera, la preocupación sería "extrema", ha dicho Perelli.

El mejor desempeño en España viene de la mayor incidencia que tendrá la posible recepción a corto plazo de turistas (extranjeros y nacionales) a destinos españoles por la mayor seguridad percibida. Ese efecto será mayor que la contracción del consumo turístico por la subida de precios, de tipos de interés y otros efectos económicos de segunda ronda derivados de la inestabilidad geopolítica.

Se registrarán menores llegadas de turistas procedentes de Asia, que hacen escalas en los grandes 'hub' (centros de distribución del tráfico aéreo) de Oriente Medio, lo que supondrá unos menores ingresos por unos 400 millones de euros. Por contra, los viajeros procedentes de América Latina y de Estados Unidos siguen creciendo con fuerza.

Perelli ha destacado que las empresas turísticas están preocupadas por el crecimiento de los precios, especialmente en los combustibles, y su impacto en los márgenes de las empresas.

No obstante, ha valorado el paquete aprobado por el Gobierno de reducción de impuestos sobre las gasolinas.

El mayor impacto positivo de la inestabilidad se producirá en los meses de verano, para los que Exceltur detecta aumentos de reservas desde los mercados internacionales, aunque uno de los principales emisores, Alemania, continúa acusando la debilidad de su economía.

El año ha empezado en España caracterizado por la fortaleza de la demanda y las ganas de viajar, que se han traducido en un crecimiento real del PIB turístico del 2,1 % y de las ventas de las empresas del 4 % en el primer trimestre.

La mejora de ingresos va a acompañada de un fuerte aumento de costes operativos, entre los que destaca la subida del 9 % en el petróleo, del 8,1 % en la energía y del 7 % en los suministros, derivados no solo de la guerra sino también de las condiciones climáticas adversas y de las incidencias en la conectividad ferroviaria.

En el segundo trimestre crecen más las ventas a españoles y las reservas en hoteles -mejor en el vacacional que en el urbano- y las empresas de ocio, mientras que agencias de viajes y compañías de transporte están más expuestas a los efectos del conflicto, por la caída de las reservas de larga distancia, sobre todo hacia Asia. EFE