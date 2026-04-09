El Consejo de Estado conmemora sus 500 años ante un Carlos V de Tiziano en el Prado

Madrid, 9 abr (EFE).- Los miembros de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, encabezados por su presidenta, Carmen Calvo, han conmemorado este jueves los 500 años de la institución con una foto en el Museo del Prado ante el cuadro de 'Carlos V en la batalla de Mühlberg' de Tiziano.

"Ha sido un momento verdaderamente excepcional", ha afirmado en declaraciones a EFE la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Cultura, quien ha afirmado que poder fotografiarse delante del retrato de Carlos V, fundador de la institución, es una "singularidad" que "pocos países, quizá ninguno, salvo España, pueden tener".

La instantánea se ha tomado como parte del programa de actividades para conmemorar el V Centenario de la creación del Consejo de Estado y gracias a una colaboración con el Museo del Prado.

El cuadro pintado por el pintor veneciano Tiziano Vecellio en 1548 es un retrato ecuestre en la batalla de Mühlberg de Carlos V, que fue quien creó esta institución en 1526 en Granada.

Calvo ha destacado la excepcionalidad de unir a este órgano consultivo del Estado con el Museo del Prado, pinacoteca que contiene "la historia de España", uno de los países que "tiene más personalidad cultural del mundo" y que más ha "marcado el rumbo" en la historia.

El Consejo de Estado celebrará su aniversario además el próximo lunes 13, cuando se presentará en el Real Ingenio de Segovia la moneda de 10 euros conmemorativa de los 500 años de la institución.

Además, el 27 de abril se emitirá un sello de Correos concebido igualmente para celebrar el acontecimiento. EFE

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