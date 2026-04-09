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El Betis denuncia ante la UEFA "inseguridad y perjuicio" sufridos por su afición en Braga

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Sevilla, 9 abr (EFE).- El Real Betis condenó este jueves "rotundamente" el trato dispensado el miércoles a sus más de 1.700 aficionados en los accesos al Estadio Municipal de Braga, con motivo del partido de ida de cuartos de final de la Liga Europa, y denunció ante la UEFA la "situación de inseguridad y el perjuicio" sufridos por los béticos en la entrada al recinto.

"El dispositivo organizado por el club local y la Policía Nacional portuguesa fue a todas luces insuficiente para facilitar la entrada de más de 1.700 aficionados a la zona visitante del estadio. Estas deficiencias provocaron que se viviera un escenario peligroso de inseguridad para los béticos y un grave perjuicio para un buen número de ellos, que entraron al estadio superado el minuto 25 de juego", afirmó en un comunicado el club sevillano.

El Betis aseguró que el miércoles ya comunicó su "protesta a los responsables de UEFA en el partido, que ratificaron las deficiencias del dispositivo", y anunció que "reiterará su queja formal por escrito tanto a la UEFA como al club local" por la situación vivida, al ser retenida su afición en unas escaleras "durante una hora y media en unas condiciones lamentables".

La entidad verdiblanca expone en su nota que la marcha organizada para trasladar a los aficionados desde el punto de encuentro al estadio "no estaba fijada por las autoridades portuguesas con la antelación suficiente para realizar los cacheos ordenadamente y facilitar la entrada de los béticos, por lo que se generó un grave colapso".

Además, según el comunicado, "la decisión de aglomerar a los béticos en unas escaleras habiendo zonas mucho más amplias donde coordinar el orden de entrada puso en riesgo su seguridad", a lo que se unió el "número insuficiente de efectivos para realizar los cacheos y el paso de los tornos, ralentizando en exceso el proceso".

Al respecto, el Betis precisó que, en el caso de las aficionadas verdiblancas, "fue aún más lento al no haber suficiente personal de seguridad femenino".

"A la falta de organización del acceso a la zona visitante se unió la lamentable actitud de algunos aficionados béticos que pretendieron acceder al estadio con elementos pirotécnicos. El Real Betis condena rotundamente la actitud de estos pocos aficionados que también contribuyeron al daño sufrido por el conjunto" de los hinchas desplazados, indicó el club.

El Betis puntualizó que, "pese a la incidencia que pudiera tener el intento de acceso con material pirotécnico, este elemento no es excusa para tener retenidas a más de 1.700 personas durante una hora y media en unas condiciones lamentables y altamente peligrosas por la ausencia del personal mínimo requerido y las deficientes condiciones de acceso por parte del club local".

El club verdiblanco resaltó, en cualquier caso, que "seguirá trabajando con la máxima cooperación con el SC Braga y las policías nacionales española y portuguesa para la celebración del partido de vuelta el próximo día 16 en el Estadio de La Cartuja". EFE

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