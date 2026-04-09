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El Barça presenta una queja formal ante la UEFA por el arbitraje de Kovacs

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Barcelona, 9 abr (EFE).- El Barcelona ha presentado este jueves una queja formal ante la UEFA al sentirse perjudicado por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs ante el Atlético de Madrid, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Así lo ha confirmado una fuente del club azulgrana a EFE. La decisión había sido adelantada por Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona.

"Es increíble que hoy en día con todo los medios que tenemos como sociedad a nivel técnico, tecnológico y electrónico (referente al VAR), es increíble que no pitaran un penalti así, clarísimo, intencionado o no y con respeto a todo el mundo", ha dicho Yuste sobre las manos de Marc Pubill dentro del área tras recibir un servicio del meta Juan Musso.

"Me sorprende porque todos lo vieron. No hablamos de tres puntos, sino de un título como la Champions, Y no podemos olvidar, porque la memoria es muy corta, que ya nos pasó algo así en la Copa del Rey en el campo del Atlético de Madrid", ha dicho en referencia a un protestado tanto anulado a Pau Cubarsí en la ida copera disputada en el Metropolitano.

Yuste cree que se tiene que denunciar porque en el caso contrario "no habrá mejora". "Todo el mundo se equivoca, pero ya se equivocan demasiadas veces y no lo podemos dejar pasar. Estamos estudiando como club la valoración interna de hacer un comunicado", ha comentado.

Pese a todo el presidente azulgrana ha recordado que queda el partido de vuelta de la semana próxima en el Metropolitano. "Vamos a ir a remontar, es posible, y también tenemos un partido de LaLiga muy importante ante el Espanyol (este sábado)", ha dicho.

El dirigente azulgrana ha realizado estas declaraciones tras tomar parte en "Clubs de primera línea: responsabilidad y acción contra el odio", una mesa redonda organizada por LaLiga en Barcelona. EFE

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