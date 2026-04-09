El Barça estudia elevar una queja a la UEFA por el arbitraje: "Si no, no habrá mejora"

Barcelona, 9 abr (EFE).- Rafael Yuste, presidente del FC Barcelona, aseguró este jueves que la entidad azulgrana estudia elevar una queja formal ante la UEFA por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs ante el Atlético de Madrid, porque considera que hay que denunciarlo para que haya mejora.

"Es increíble que hoy en día con todo los medios que tenemos como sociedad a nivel técnico, tecnológico y electrónico (referente al VAR), es increíble que no pitaran un penalti así, clarísimo, intencionado o no y con respeto a todo el mundo", dijo Yuste sobre las manos de Marc Pubill dentro del área tras recibir un servicio del meta argentino Juan Musso.

"Me sorprende porque todos lo vieron. No hablamos de tres puntos, sino de un título como la 'Champions'. Y no podemos olvidar, porque la memoria es muy corta, que ya nos pasó algo así en la Copa del Rey en el campo del Atlético de Madrid", dijo en referencia a un protestado tanto anulado a Pau Cubarsí en la ida copera disputada en el Estadio Metropolitano.

Yuste cree que tiene que denunciarse porque en el caso contrario "no habrá mejora". "Todo el mundo se equivoca, pero ya se equivocan demasiadas veces y no lo podemos dejar pasar. Estamos estudiando como club la valoración interna de hacer un comunicado", comentó.

Pese a todo, el presidente azulgrana recordó que queda el partido de vuelta de la semana próxima en el Metropolitano. "Vamos a ir a remontar, es posible, y también tenemos un partido de LaLiga muy importante ante el Espanyol (este sábado)", dijo.

El dirigente azulgrana hizo estas declaraciones tras tomar parte en "Clubs de primera línea: responsabilidad y acción contra el odio", una mesa redonda organizada por LaLiga en Barcelona. EFE