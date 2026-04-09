El Barça, a ganar al Ademar y esperar un tropiezo del Logroño para sumar su 33ª Liga

Barcelona, 9 abr (EFE).- El Barça, líder invicto de la Liga Nexus Energía Asobal, buscará este viernes (19:00 horas) vencer al Abanca Ademar León en el Palau Blaugrana y esperar un tropiezo de su perseguidor, el Dicorpebal Logroño La Rioja, para certificar su trigésimo tercer título liguero.

La consecución del decimosexto título consecutivo del conjunto azulgrana podría resolverse este fin de semana, aunque no dependerá solo de su propio resultado, sino también de lo que ocurra el sábado (19:30 horas) en el partido en el que el cuadro riojano recibe al quinto clasificado, el Irudek Bidasoa Irún.

A falta de siete jornadas para el final del campeonato, el equipo dirigido por Carlos Ortega necesitaba que se cumplieran dos condiciones para poder celebrar el alirón esta jornada: una derrota del Logroño en su duelo directo por la segunda plaza ante el Fraikin Granollers y una victoria propia frente al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil.

Sin embargo, el conjunto riojano logró rescatar un empate (24-24) tras ir perdiendo 24-21 a menos de cinco minutos del final, lo que impidió que el Barça pudiera proclamarse campeón este viernes, pese a arrollar de principio a fin al equipo cordobés (38-23).

Una victoria ante su público no le bastaría para proclamarse campeón de inmediato, ya que, pese a mantener los 12 puntos de ventaja sobre su perseguidor con 12 puntos por disputarse, entraría en juego el golaveraje particular. El cuadro catalán lo domina tras el 43-30 de su enfrentamiento en este curso, aunque todavía queda pendiente la vuelta, programada para la última jornada de la temporada.

De no producirse este tropiezo del Dicorpebal Logroño La Rioja en esta jornada, el Barça tendría la oportunidad de certificar el título el próximo miércoles (20:00 horas) en la pista del Rebi Cuenca, en un encuentro adelantado debido a la disputa de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Todo ello pasa por superar primero su compromiso ante el Ademar León, que aterrizará en la capital catalana con la principal novedad del guardameta iraní Saeid Barkhordari, ausente en los dos últimos partidos debido a la incertidumbre que vivía su familia por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Un regreso que contrasta con la sensible baja del máximo artillero de la Asobal, Gonzalo Pérez Arce, autor de 190 goles en 23 partidos, quien sufre un problema en la inserción del aductor. Su ausencia limita las opciones del equipo dirigido por Luis Puertas de dar la campanada en su lucha por apurar sus opciones de ocupar plazas europeas la próxima temporada.

Carlos Ortega mantendrá su política de rotaciones con el objetivo de llegar en plena forma a los cuartos de final de la Liga de Campeones, que arrancarán el 29 o 30 de abril ante el Nantes francés, que este miércoles eliminó al GOG danés con un contundente 40-28. Por decisión técnica descansarán Petar Cikusa y Òscar Grau. EFE

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