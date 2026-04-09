El Atlético y la garantía de un 0-2 en la ida

Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 9 abr (EFE).- Aunque en el Atlético de Madrid aún remarcaban que no hay nada cerrado en su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, teniendo en cuenta más aún el potencial del Barcelona, nunca el equipo rojiblanco fue remontado con un triunfo en la ida como visitante ni en el máximo torneo europeo, con cinco referencias, ni por los azulgranas, con otras cinco entre la Copa del Rey y la Copa de la Liga.

Hay tres ejemplos enmarcados en la antigua Copa de Europa, cuando siempre siguió adelante el conjunto madrileño con la vuelta en su campo, como ocurre ahora con el duelo del próximo martes en el estadio Metropolitano, cuando venció en la ida por dos tantos de diferencia, entre 1966 y 1974, ante Malmoe, Dínamo Bucarest y Estrella Roja.

En la primera ocasión, el 28 de septiembre de 1966, los goles de Cardona y Luis Aragonés en la primera ronda de la competición en Malmoe sentenciaron una eliminatoria que concluyó con un empate a dos en el estadio Manzanares, con los tantos de Luis Aragonés de nuevo, Jorge Mendonça y Urtiaga para el equipo dirigido entonces por Otto Gloria.

La segunda y la tercera se concentran en 1973-74, cuando el Atlético alcanzó después la final perdida en el desempate contra el Bayern Múnich. Antes, el equipo entrenado por el argentino Juan Carlos Lorenzo sobrepasó dos eliminatorias con un 0-2 a favor de la ida; en la segunda ronda contra el Dínamo Bucarest y en cuartos contra el Estrella Roja.

En la capital rumana, el 24 de octubre de 1973, José Eulogio Gárate, en el minuto 19, y Eusebio Bejarano, en los instantes finales, sellaron el 0-2 de ventaja con el que acudió el Atlético al encuentro de vuelta en el Vicente Calderón, el 7 de noviembre de 1973, con un 2-2 que puso primero contra las cuerdas al equipo madrileño.

Sufrió con los goles en el minuto 1 de Mircea Lucescu, leyenda del club y mítico entrenador fallecido esta semana, y en el 11 de Georgescu, aunque en el 9 había anotado un tanto el argentino Rubén ‘Ratón’ Ayala. El 2-2 final lo anotó Capón en el 73, rumbo a la siguiente ronda contra el Estrella Roja.

En Belgrado, el 6 de marzo de 1974, el Atlético repitió triunfo por 0-2 en la ida, con más goles de Luis Aragonés y Gárate. En la vuelta, disputada dos semanas después, el 21 de marzo, empató sin goles en el Calderón. Luego eliminó al Celtic de Glasgow, con aquella mítica ‘batalla’ de la ida en Escocia (0-0) y con el triunfo por 2-0 en casa, antes de jugar la final contra el Bayern en el estadio Heysel de Bruselas, cuando cayó en el desempate, tras un 1-1 en la prórroga del primer encuentro.

Otros dos ejemplos son más recientes, ya correspondientes a la Liga de Campeones, ambos con Diego Simeone ya como entrenador del Atlético de Madrid, aunque uno de ellos incluso con una renta menor, cuando se impuso por 0-1 en San Siro al Milan, en los octavos de final de la edición de 2013-14 (también llegó a la final después), el 19 de febrero de 2014, con un gol de Diego Costa. En la vuelta, venció también por 4-1.

El otro fue contra el Bayer Leverkusen, en los octavos de final de la campaña 2016-17, la última vez que el Atlético apareció por las semifinales del máximo torneo europeo. Entonces, su triunfo por 2-4 en Alemania, con los aciertos sobre la portería contraria de Saúl Ñíguez, Antoine Griezmann, Kevin Gameiro y Fernando Torres, fue concluyente también para la vuelta, que acabó con rotaciones y un 0-0 en el Vicente Calderón.

“Buen resultado, pero con un rival que seguramente nos hará sufrir el martes. Sabemos contra quién nos vamos a enfrentar, estamos capacitados para jugar el partido que vamos a tener y ellos también saben contra quién van a jugar (…). Necesitamos muchísimo de nuestra gente, más que nunca. Necesitamos que esté fuerte y nos empuje para un partido que será siempre complejo y difícil”, advirtió Diego Simeone tras el 0-2 del Camp Nou.

Ese rival, el Barcelona, a lo largo de la historia de las competiciones, tampoco ha logrado remontar al Atlético de Madrid en una eliminatoria tras una victoria rojiblanca en el encuentro de ida en terreno azulgrana. Ni en 1994-95 (con Simeone sobre el césped como centrocampista), ni en 1990-91, ni en 1975-76, ni en 1971-72, en la Copa del Rey, ni en 1983-84 en la Copa de la Liga, cuando el equipo rojiblanco siempre avanzó en su casa.

En 1994-95, el Atlético venció primero por 1-4 en el Camp Nou y cayó después por 1-3 en el Vicente Calderón; en 1990-91, su victoria por 0-2 en Barcelona fue suficiente para seguir adelante, pese a la derrota por 2-3 como local en la vuelta; en 1983-84 venció por 1-2 fuera y ganó 2-1 en casa; en 1975-76 triunfó por 2-3 en la ida e igualó a uno en la vuelta; y en 1971-72 ganó como ahora por 0-2 y repitió en la vuelta por 1-0 en el Calderón.

“En absoluto está la eliminatoria sentenciada. Tenemos que ir con mentalidad de que jugamos en casa, con una cierta ventaja, pero en absoluto definitiva. Mal haríamos si nos confiáramos. La prioridad es el partido de vuelta, estamos pensando ya en ese partido, con un respeto máximo a un rival extraordinario que nos lo va a poner dificilísimo. Y esa es la mentalidad. Conociendo a mi entrenador, imposible que haya la más mínima confianza”, aseguró Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético, en declaraciones a ‘Movistar’ al término del encuentro en el Camp Nou.

La vuelta es en el Metropolitano. En ninguno de sus 23 partidos como local de este curso ha perdido por más de un gol de diferencia. Sus derrotas se reducen a tres, por 0-1 con el Betis, por 1-2 con el Bodo/Glimt y, el pasado sábado, por 1-2 precisamente contra el Barcelona. También cedió un empate (1-1 con el Elche). El resto de encuentros los ganó, para un total de 19 triunfos. Ha marcado 59 goles y ha encajado 22 en todo ese recorrido.

Pero, como advertencia, el último equipo que ganó por dos o más goles en el Metropolitano fue el Barcelona, la pasada campaña, por 2-4, el 16 de marzo de 2025 con LaLiga EA Sports en juego. El Atlético mandaba por 2-0 al minuto 70, con los goles de Julián Alvarez y Alexander Sorloth, pero cayó después por 2-4 por medio de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Ferran Torres, con un doblete. Los dos últimos goles fueron en el tiempo añadido.

Ese triunfo y el 0-3 de hace dos cursos, el 17 de marzo de 2024, son las únicas dos victorias por dos o más tantos del Barcelona en sus 22 visitas a los estadios del Atlético de Madrid en la era Diego Simeone. Once de sus trece triunfos en los campos rojiblancos en ese trayecto fueron por un solo tanto de distancia en el marcador.

“El resultado es importante, pero no está cerrado. Trabajar mucho, pensar en lo nuestro, paso a paso estamos dónde queremos estar, así que muy felices”, expresó Julián Alvarez, la figura del Atlético, que aguarda al Barcelona con la garantía de un 0-2 a favor. EFE