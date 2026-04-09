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El alcalde de San Sebastián pide a los donostiarras que "vistan" la ciudad de txuri urdin

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San Sebastián, 9 abr (EFE).- El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha hecho un llamamiento a todos los donostiarras para se sumen a la "ola txuri urdin" y "decoren" todos los rincones de la ciudad con los colores de la Real Sociedad cuando empieza ya la "cuenta atrás" para la disputa de la final de la Copa del Rey.

Insausti hizo esas declaraciones este jueves a los periodistas en el exterior del Ayuntamiento, en cuya fachada y balcones se han desplegado varias lonas de gran tamaño con el escudo y los colores de la Real Sociedad.

El primer edil donostiarra, quien viajará a Sevilla para presenciar el partido del 18 de abril en La Cartuja contra el Atlético de Madrid, aseguró que en Donostia los colores azul y blanco significan "orgullo, sentimiento propio e ilusión".

"En San Sebastián nos identificamos con los valores de la Real, que es cantera, trabajo constante y resultados", remarcó el alcalde, quien mostró su convencimiento de que dentro de diez días la ciudad celebrará, en la explanada de Alderdi Eder, los frutos de "ese resultado".

Se dirigió a los ciudadanos para decirles que ahora toca "sacar fuera ese sentimiento txuri urdin, expresarlo con orgullo y decorar cualquier esquina". "Me gustaría que esta ciudad estuviera vestida de arriba a abajo de txuri urdin", añadió.

En el acto, en el que se desplegaron las grandes lonas sobre la fachada del consistorio, Insausti estuvo acompañado por el vicepresidente de la Real Sociedad, Ángel Oyarzun, y por los exjugadores y representantes del club Xabi Prieto y Aintzane Encinas.

EFE

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cgc-cr/ism

(Foto) (Vídeo)

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