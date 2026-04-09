Diputado de Compromís avisa a Rufián que no se deje distorsionar por "voces del pasado" que hablan de tándem con Montero

El diputado de Compromís y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha recomendado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y a la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, que "no se dejen distorsionar por voces del pasado" que generan "ruido" y hablan de ellos como tándem electoral, en clara alusión al cofundador de la formación morada Pablo Iglesias.

Durante una rueda de prensa en el Congreso y cuestionado sobre su visión del acto que protagonizarán este jueves Rufián y Montero sobre la unidad de la izquierda, Ibáñez les ha deseado suerte y sobre todo que "hablen de política", que es lo que le preocupa la gente.

"Que no se dejen distorsionar por voces del pasado. No es el momento de hablar de tándems, ni de equipos, ni de listas, sino de propuestas políticas concretas". Creo que Rufián y Irene Montero son dos personas con mucho valor para las izquierdas y que lo que tienen que hacer es hablar de vivienda, de la cesta de la compra y de lo mal que funciona los Rodalies. Cualquier otra distorsión, creo que es el momento de aprender a callar", ha exclamado.

Ibáñez ha dejado claro que es "partidario de la unidad" de la izquierda y que en el caso de Valencia la formación valenciana ha demostrado que es posible, una vez que la exvicepresidenta autonómica Mónica Oltra ha anunciado que volverá a la primera línea política (como aspirante a liderar la candidatura al Ayuntamiento valenciano) y que tiene la mano a hacer equipo con IU, Podemos y obviamente Compromís.

Por tanto, el diputado ha subrayado que para lograr confluencias primero hay que "escuchar" para luego "hacer una propuesta y que la gente se sume".

"Ahí hace falta gente y sobre todo sobra ruido", ha advertido el dirigente de Compromís para instar también a ser muy respetuoso con la izquierda que se presente en las elecciones en Andalucía, dado que pasados esos comicios será el momento de hablar entendiendo que el espacio no está en el año 2015 sino en 2026, en alusión al rol actual de Podemos en la izquierda.