Detenido por matar en Maspalomas a un turista que lo contactó por una aplicación de citas

Las Palmas de Gran Canaria, 9 abr (EFE).- La Policía ha detenido en Tenerife a un hombre de 23 años al que se acusa de haber matado e intentado robar en Maspalomas (Gran Canaria) a un turista de 84 que había contactado con él a través de una aplicación de citas.
Según ha adelantado 'El Día' y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, se sospecha que el detenido mató de un golpe a la víctima cuando este descubrió que le estaba robando.
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en un establecimiento turístico del sur de Gran Canaria.
Se investiga si lo ocurrido ese día en Maspalomas fue un caso aislado o si, por el contrario, el detenido era un ladrón que captaba víctimas a las que robar a través de aplicaciones de citas.
La Policía tiene previsto poner a disposición judicial al sospechoso este mismo jueves. EFE