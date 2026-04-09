Detenido en Lanzarote uno de los jefes de la mafia irlandesa 'Hutch'

Madrid, 9 abr (EFE).- La Policía Nacional, en una operación conjunta con la policía irlandesa, ha detenido en la localidad canaria de Tías (Lanzarote) a uno de los líderes de la organización criminal 'Hutch', considerada por las autoridades de Dublín como una de las estructuras de crimen organizado más peligrosas de Irlanda.

Precisamente, en octubre de 2024 fue arrestado también en Lanzarote el jefe de esta mafia, Gerard Hutch, conocido como 'El Monje', junto a otras ocho personas acusadas de tráfico de drogas, la trata de personas y el blanqueo de capitales.

La Dirección General de la Policía señala que el detenido ayer miércoles figura en la cúspide de los 'Hutch' como uno de los líderes de la célula de inteligencia de la organización criminal, además de dirigir los movimientos de dinero junto a su padre.

Su arresto se practicó apenas 24 horas después que se emitiera una orden europea de detención por parte de Irlanda y de que efectivos de la policía de este país, la Guardia irlandesa, se desplazaran a España para colaborar en la operación.

La organización criminal irlandesa 'Hutch' está construida en torno a fuertes lazos familiares intergeneracionales y estrechas relaciones en la ciudad de Dublín.

Está implicada en varias actividades delictivas y desde 2016 mantiene una rivalidad con otro clan, los 'Kinahan', enfrentamiento que ha dejado hasta la fecha 18 víctimas mortales, la mayoría del lado de los Hutch.

El conflicto se intensificó tras varios asesinatos, entre ellos el de Gary Patrick Hutch en Mijas (Málaga) en 2015, sobrino de 'El Monje'.

Este crimen desencadenó represalias con nuevos homicidios entre febrero y agosto de 2016, entre ellos el del propio hermano del gángster dublinés, que fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros por un juzgado de Arrecife meses después de su detención. EFE