Clavijo: Madrid y Barcelona también costearán la visita del papa "en especie o con dinero"

Madrid, 9 abr (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha justificado este jueves la aportación económica de 15 millones de euros del Gobierno de las islas para la organización de la visita del Papa, convencido de que Madrid y Barcelona también destinarán recursos públicos "en especie o económicamente".

Clavijo ha defendido la decisión de su Ejecutivo de entregar ese dinero directamente a los obispados canarios en un desayuno informativo en Madrid, en el que ha relacionado la visita de León XIV al archipiélago el 11 y 12 junio próximo con la "humanidad" el pueblo canario con los inmigrantes.

Ha contrastado este "ejemplo" con el "tacticismo" con el que, en su opinión, se aborda el fenómeno de la inmigración en ocasiones como, según ha dicho, se vio este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Todas las comunidades presididas por el PP, no así la ciudad autónomas de Ceuta, decidieron no participar en la reunión, por lo que tuvo que ser cancelada por falta de quórum.

Clavijo ha apelado en este sentido a lo que denomina el "modo canario", basado en la búsqueda del consenso por encima de las discrepancias. EFE