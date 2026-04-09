Espana agencias

Clavijo: Madrid y Barcelona también costearán la visita del papa "en especie o con dinero"

Guardar

Madrid, 9 abr (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha justificado este jueves la aportación económica de 15 millones de euros del Gobierno de las islas para la organización de la visita del Papa, convencido de que Madrid y Barcelona también destinarán recursos públicos "en especie o económicamente".

Clavijo ha defendido la decisión de su Ejecutivo de entregar ese dinero directamente a los obispados canarios en un desayuno informativo en Madrid, en el que ha relacionado la visita de León XIV al archipiélago el 11 y 12 junio próximo con la "humanidad" el pueblo canario con los inmigrantes.

Ha contrastado este "ejemplo" con el "tacticismo" con el que, en su opinión, se aborda el fenómeno de la inmigración en ocasiones como, según ha dicho, se vio este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Todas las comunidades presididas por el PP, no así la ciudad autónomas de Ceuta, decidieron no participar en la reunión, por lo que tuvo que ser cancelada por falta de quórum.

Clavijo ha apelado en este sentido a lo que denomina el "modo canario", basado en la búsqueda del consenso por encima de las discrepancias. EFE

Últimas Noticias

El exjefe de Claudia Montes en Logirail: Koldo me amenazó con que "iban a rodar cabezas"

Infobae

Greenpeace documenta contaminación por la mina de Aznalcóllar 28 años después del vertido

Infobae

Feijóo y Ayuso se reunieron para coordinar la estrategia de oposición a Sánchez

Infobae

El chófer de Carmen Pano asegura que vio a la empresaria bajar en Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes"

El chófer de Carmen Pano asegura que vio a la empresaria bajar en Ferraz con una bolsa con "tacos de billetes"

Juan Bravo dice que hay más sintonía con Vox en la negociación que en las declaraciones públicas de sus dirigentes

Juan Bravo dice que hay más sintonía con Vox en la negociación que en las declaraciones públicas de sus dirigentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

El chófer de Carmen Pano declara que llevó una bolsa con billetes de casa de la empresaria a la oficina de Aldama y de ahí a la sede del PSOE

La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tiene antecedentes por malos tratos

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

ECONOMÍA

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

Abrir el correo electrónico de un familiar o “amenazar de broma” a alguien por mensaje: estos cinco comportamientos pueden tener varios años de prisión

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Esto es lo que te pueden subir el alquiler cuando se termine tu contrato, según una experta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo