Cantabria reduce a tres los incendios, después de registrar 152 desde el inicio de abril

Santander, 9 abr (EFE).- Cantabria tiene tres incendios forestales en la tarde de este jueves, después de haber sumado 152 fuegos provocados desde el inicio del mes de abril, mientras se mantiene activa la fase de preemergencia del plan contra incendios.

Los fuegos activos se localizan en los municipios de Camaleño (Arguebanes), Herrerías (Collado de Cades) y Valdáliga (El Porrón).

Además, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, hay cuatro incendios controlados en los municipios de Cabuérniga, Vega de Liébana, Pesquera y Los Tojos.

Desde de las 19.00 horas de ayer, se han provocado 27 incendios forestales.

Los bomberos forestales del Gobierno de Cantabria están actuando en la extinción de los incendios, contando con el apoyo de medios aéreos.

El equipo del helicóptero del Ejecutivo regional ha actuado en el incendio forestal de Pujayo, en Bárcena de Pie de Concha, donde ha realizado 14 descargas. En el localizado en el monte Arguebanes (Camaleño) no pudo actuar esta tarde por la meteorología adversa en la zona.

El Gobierno de Cantabria mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT) y el Nivel 2 del Operativo autonómico de Extinción de Incendios. EFE