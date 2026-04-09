Espana agencias

Cantabria reduce a tres los incendios, después de registrar 152 desde el inicio de abril

Guardar

Santander, 9 abr (EFE).- Cantabria tiene tres incendios forestales en la tarde de este jueves, después de haber sumado 152 fuegos provocados desde el inicio del mes de abril, mientras se mantiene activa la fase de preemergencia del plan contra incendios.

Los fuegos activos se localizan en los municipios de Camaleño (Arguebanes), Herrerías (Collado de Cades) y Valdáliga (El Porrón).

Además, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, hay cuatro incendios controlados en los municipios de Cabuérniga, Vega de Liébana, Pesquera y Los Tojos.

Desde de las 19.00 horas de ayer, se han provocado 27 incendios forestales.

Los bomberos forestales del Gobierno de Cantabria están actuando en la extinción de los incendios, contando con el apoyo de medios aéreos.

El equipo del helicóptero del Ejecutivo regional ha actuado en el incendio forestal de Pujayo, en Bárcena de Pie de Concha, donde ha realizado 14 descargas. En el localizado en el monte Arguebanes (Camaleño) no pudo actuar esta tarde por la meteorología adversa en la zona.

El Gobierno de Cantabria mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT) y el Nivel 2 del Operativo autonómico de Extinción de Incendios. EFE

Últimas Noticias

Sánchez agradece a la UN Foundation que le premie por su liderazgo en temas globales

Infobae

Asturias registra seis incendios forestales, cuatro de ellos activos y dos controlados

Infobae

Las Series Mundiales de 'rugby seven' dejarán en Valladolid cerca de un millón de euros

Infobae

Kaitlin Quevedo y Leyre Romero abrirán la eliminatoria de la Copa BJK para España

Infobae

9-13. España ajusta cuentas con Hungría tras un segundo cuarto determinante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales”

La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales”

Europa examina si España vulnera derechos fundamentales al prohibir sindicatos en la Guardia Civil

El juez que investiga la presunta agresión sexual del exDAO pide informes psicosociales y psiquiátricos de la denunciante

La empresaria Carmen Pano confirma entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE, pero se lía con cantidades, entregas y “emisarios”

Este es el sueldo de un agente de la Guardia Civil en 2026: varía según la unidad, el destino y la situación personal

ECONOMÍA

Esta es la casilla que debes completar para desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Cataluña

Esta es la casilla que debes completar para desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Cataluña

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al nacimiento o adopción de un niño en la Renta de 2026 si vives en la Comunidad de Madrid

La guerra de Irán cuesta a la Unión Europea 13.000 millones extra por el aumento del combustible

La CNMV detecta que uno de cada diez ‘finfluencers’ vulnera las normas al aconsejar sobre inversiones y les amenaza con sanciones

Podrías estar descansando menos tiempo de lo que realmente te corresponde: esto es lo que dice el Tribunal Supremo acerca de la jornada laboral

DEPORTES

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”

Alcaraz necesita del tercer set para alcanzar la victoria ante un combativo Etcheverry y certifica su pase a cuartos de final en Montecarlo

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano