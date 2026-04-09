Bolaños asiste en Rabat a reunión trilateral para impulsar preparativos del Mundial 2030

Rabat, 9 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asiste, en Rabat, al primer encuentro de titulares de Justicia de Marruecos, España y Portugal para impulsar mecanismos de cooperación para la organización del Mundial 2030 que, dijo, debe ser "un evento deportivo espectacular".

Para España, señaló Bolaños, el Mundial 2030 "no solo es un evento deportivo" sino "un mensaje al mundo que queremos, que es una organización de tres países diferentes, dos continentes, con lenguas diferentes, con religiones distintas".

"Queremos que ese sea el mundo que tengamos todos", con "tolerancia" y donde "los vecinos se miran con amistad y con relaciones fraternales como las que tienen en este momento España y Marruecos", agregó Bolaños en declaraciones a la prensa tras su llegada a la capital marroquí.

Se refirió también a las relaciones bilaterales entre España y Marruecos para asegurar que atraviesan por "el mejor momento".

Bolaños y sus homólogos de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, y Portugal, Rita Alarcão Júdice, firmarán el viernes en Rabat un memorándum de entendimiento sobre cooperación judicial ante el Mundial 2030.EFE

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